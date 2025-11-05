年度最大滿月登場 傍晚天際超級月亮超吸睛

超級月亮又大又圓又亮。(記者湯世名攝)

〔記者湯世名／彰化報導〕年度最壯觀的天文奇景「超級月亮」今晚登場，中部地區不少傍晚下班的民眾都可以看到超大月亮高高掛，堪稱年度最大滿月，不少民眾為此停車取景拍照，驚呼「比中秋節的月亮還大還圓」，實在漂亮極了。

據台北天文館表示，由於月球繞行地球的軌道為橢圓形，地月距離會隨時間而改變；當滿月發生在地月距離最近的近地點附近時，稱為「近地點滿月」，也就是俗稱的「超級月亮」；一年中可能出現數次超級滿月，今年11、12月皆是。

今晚的月亮也是過去6年來所見最大、最亮的滿月，足足比4月時的最小滿月大了約六分之一，亮約三分之一。

