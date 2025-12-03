年度最大聖誕活動 蓋婭莊園《聖誕璀璨饗宴》閃耀登場

聖誕火雞BUFFET白天聖誕市集&DIY 夜晚建築光雕秀&歌手LIVE演唱

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】位在大林鎮的蓋婭莊園將於12/20首度舉辦《聖誕璀璨饗宴》，以聖誕火雞Buffet 為核心，白天搭配聖誕市集與薑餅屋DIY；夜晚更有建築光雕秀及歌手LIVE演出，打造沉浸式聖誕體驗。現場匯集多道主廚團隊精緻手作佳餚，包括現烤火雞、西班牙海鮮烘蛋、紅酒燉牛肉丸等，以及多款飲品與甜點，帶來溫暖又飽足的冬日饗宴。此外亦可加選暢飲方案，享受經典雞尾酒、果香微醺特調與主廚節慶特調等酒品無限暢飲，讓整體用餐時光更加歡愉盡興。

12/20–12/21白天的聖誕市集，匯集文創手作、甜點與禮物選物；下午14:00–15:00的聖誕DIY課程，旅人可親手製作薑餅屋與手寫卡片，留下獨一無二的節日回憶。12/20夜幕低垂時，光雕投影將建築立面化為如夢似幻的聖誕奇境，伴隨輕柔音樂與歌手LIVE演出，享受聖誕美食佳餚，為冬夜更添浪漫異國氛圍。

此外，蓋婭莊園更與瑪利亞社會福利基金會合作推動「聖誕好人計畫」，邀請民眾透過認領孩子的畫作支持公益，讓愛與溫暖延伸到每個角落。

今年聖誕走進蓋婭莊園，體驗道地美食與各項活動，享受最溫馨浪漫的異國聖誕氛圍。

圖：位在大林鎮的蓋婭莊園將於12/20首度舉辦《聖誕璀璨饗宴》，以聖誕火雞Buffet 為核心，白天搭配聖誕市集與薑餅屋DIY；夜晚更有建築光雕秀及歌手LIVE演出，打造沉浸式聖誕體驗，歡迎参與盛會。（記者吳瑞興翻攝）