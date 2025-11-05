年度最大「超級月亮」今晚登場 北京天文館曝最佳觀測時間
今年最大「超級月亮」將在今（5）日晚間現身夜空。月亮將於晚間9時19分前後呈現最完滿圓形，而在9小時後的6日凌晨6時27分，月球將通過近地點，成為今年所有滿月中與地球最近的一次。民眾不妨放下手邊忙碌，到戶外欣賞這難得的天文奇景。
根據陸媒《央視新聞》，「超級月亮」的定義是，當月球運行至近地點附近（通常認為距離小於36萬公里），且恰好處於滿月狀態時，我們看到的月亮就會比平常更大更亮，就是俗稱的「超級月亮」。
北京天文館高級工程師寇文介紹，最大的圓月和最小的圓月，從直徑上看大小約相差14%，從面積上看則大了30%。雖說從數字上看很明顯有差，但實際上這種大小的差別，單靠肉眼直觀看，不太容易看得出來。
北京天文館表示，本次「超級月亮」的最佳觀測時間是在月亮升起後不久，大約在日落後的一小時內。這是因為月亮剛從地平線上升起時，人類的大腦會自然對地平線附近的物體放大感知，加上地面景物作為參照，「超級月亮」會顯得比高懸天空時更加巨大壯觀，也就是所謂的「月亮錯覺」。
在觀測地點的選擇上，以視野越開闊為前提，城市制高點、地標高樓平台、郊外山頂、海邊都是好選擇。且無需攜帶任何設備，因其亮度與大小已足夠震撼。如果有雙筒望遠鏡，就能清晰看到月球表面的大型環形山和月海等細節。透過小型天文望遠鏡，則可以進一步分辨月面更精細的地貌。
值得一提的是，今年全年共有3次「超級月亮」出現，分別出現在10月7日、11月5日和12月5日。
