年度最強刮刮樂上市 頭獎10個2000萬紅包

呼朋引伴買個「刮刮樂」，最能感受農曆春節的「儀式感」。台灣彩券公司今(20)日宣布，新春限定推出年度最高頭獎商品「2,000萬超級紅包」，頭獎2,000萬元有10個，100萬元二獎多達1,200個，總獎金、總獎項與去(2025)年並列史上最多。另外還有中獎率100%的生肖主題「金馬獎」、「金馬報喜」、「金好鑽」、「財源滾滾」等，預計將有15款刮刮樂上市。

年度最強刮刮樂「2,000萬超級紅包」即日起正式開賣，每張售價2,000元，有10個獎金2,000萬元的頭獎、1,200個100萬元二獎，總獎金超過172億元、總獎項逾797萬個。頭獎、百萬獎個數、總獎金、總獎項與去年並列歷年最多，總中獎率69.33%。

中獎率100%的年度生肖主題商品「金馬獎」同步登場，每張價格為500元，共有14個頭獎300萬元，總獎金達25.5億元，為歷來頭獎與總獎金最多的「金系列獎」刮刮樂。同時發售每張售價200元的「金好鑽」、中獎率34.5%的「金獎報喜」、平均每2張就有1張中獎的「財源滾滾」等5款刮刮樂新品，共有1,232個百萬元以上獎項，總獎金突破222億元、總獎項數逾2,460個。

台灣彩券公司總經理謝志宏表示，「2,000萬超級紅包」是彩迷每年最期待的商品，頭獎獎金最高，春節時「搏一把」就可能成為百萬、千萬富翁，因此順應經銷商與彩迷需求，在獎項分配時增加百萬獎項數，盡可能「雨露均霑」，讓人人都可以「過好年」。目前市面上已經有10款春節相關刮刮樂，之後將再發行5款，春節假期間預期有15款刮刮樂讓民眾試手氣。

謝志宏並公布台彩去年業績，電腦型彩券共銷售809.7億元，年增23.1%，立即型彩券售出871.8億元，年升約3.8%，加總共賣出1,681.5億元，成長12.3%，再度刷新最高紀錄。今(2026)年剛開春，威力彩已經連續24槓，預估次期獎金將累積至6.3億元，有望於春節前夕再創一波投注潮。

