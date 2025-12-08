年度最強！雙子座流星雨明晚大爆發 每小時150顆劃破夜空

冬季夜空即將迎來本年度最盛大的天文奇觀。根據天文預報，雙子座流星雨將在12月14日下午達到極大期，預估每小時天頂流量上看150顆，為今年觀測條件最佳的流星雨。

南瀛天文館館長何秋蓮表示，雙子座流星雨與英仙座流星雨、象限儀座流星雨並列年度三大流星雨，以亮度高、數量多且穩定度極佳著稱。流星雨輻射點將於晚間7時左右自東北方升起，隨著高度增加，流星數量將快速攀升。

此次流星雨的母體相當特殊，並非常見的彗星，而是編號3200的法厄同小行星。法厄同在太空運行時會在軌道上拋撒大量岩屑與塵埃，每當歲末地球穿越其軌道，這些細碎物質便會闖入大氣層劇烈摩擦燃燒，化成劃破夜空的流星。

根據台北市立天文館資料顯示，雙子座流星雨速度約每秒35公里，相較其他高速流星雨顯得溫和許多。流星亮度中等偏亮，偶有明亮火流星掠過，且多呈現清晰、具色彩的流星軌跡，非常適合天文新手入門觀賞。

為讓全國民眾共同欣賞這場天象盛宴，南瀛天文館特別規劃夜間講座、星空導覽與高山現場直播，全面免費開放。館方將由專業人員在光害最低的環境中即時記錄解說，把最清晰的流星畫面帶給線上觀眾。

同時，位於高海拔的合歡山暗空公園也成為觀星熱門地點。南投縣政府指出，合歡山暗空公園是全台首座、全亞洲第三座通過國際暗天協會認證的觀星公園，擁有零光害的高品質暗空環境。其中鳶峰星空劇場採用球形投影屏幕打造沉浸式觀影空間，讓遊客在等待流星雨時，也能深入認識合歡山的自然環境。

為因應觀星人潮，交通部觀光署輔導南投縣政府推動台灣好行清境線，提供便捷的上山接駁服務。旅客可自埔里出發，沿途經過霧社、青青草原等景點，最終抵達翠峰站，再轉乘公車直達鳶峰觀星平台。

觀測流星雨不需任何儀器，只要找個光害低且視野開闊的地方即可欣賞。館方提醒，12月夜間氣溫偏低，無論參加館內活動或自行前往郊區山區觀測，都要備妥保暖衣物並注意安全。這場年度最後的天象盛宴，將為2024年劃下最璀璨的句點。

