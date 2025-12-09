年度最強！「雙子座流星雨」週末迎極大期 每小時150顆轟炸夜空

「雙子座流星雨」將於14日迎來極大期。（示意圖／台北市立天文館）

年度壓軸「雙子座流星雨」將於14日迎來極大期！雙子座流星雨是年度三大流星雨之一，流星數量多而且穩定。台北市立天文館指出，12月中旬是全年數量最多的雙子座流星雨活躍期，預估14日（週日）達極大期，天頂每小時流星數（ZHR）上看150顆。

今年雙子座流星雨的活躍日期自12月4日至12月20日，預估每小時天頂流星率（ZHR）可達150，實際每小時約能看到百顆流星。輻射點約在晚間7時升起，越接近午夜越容易看到流星。

今年雙子座流星雨極大期預測出現在14日的下午，當晚月相近殘月，凌晨2時30分左右才升起，觀賞條件佳，民眾可把握機會好好欣賞。天文館表示，雙子座流星雨的特色是流星速度中等偏慢，亮度中等偏亮，偶爾還會出現明亮的火流星，具濃烈色彩的流星軌跡；由於速度相對和緩，流星劃過後較少有餘痕殘留，就算是首次觀星的民眾也能清晰辨識。

而位於高海拔、擁有國際暗天協會（IDA）觀星品質認證的南投「合歡山暗空公園」，也成為全台天文迷鎖定的熱門觀星地點，在無邊際、零光害的環境下，民眾能盡情欣賞璀璨銀河與流星雨。

