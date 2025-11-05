年度最感人！《大濛》試片千人哭成淚海 柯煒林抗病魔首抵台直呼「好想台灣」

〔記者許世穎／台北報導〕入圍本屆金馬獎最佳劇情片等11項大獎的電影《大濛》今(5)日首度在台舉辦大型試片，導演陳玉勳和監製葉如芬、監製李烈黃金鐵三角一同出席這場宛如「世界首映」的映後活動，陳玉勳形容像高中生參加成果發表會，更一度哽咽，電影也讓現場觀眾哭成一片淚海。

憑該片角逐本屆金馬影帝的香港男星柯煒林，自7月坦承罹患肺腺癌四期後，始終堅定抗癌、積極面對病魔，為了親自宣傳電影並參與金馬活動，已於昨飛抵台灣，準備參加明天金馬影展開幕首映。他甫下飛機便笑著說：「好想台灣啊！」直說能為《大濛》來台宣傳「意義非凡」，更直呼：「這是我非常珍惜的作品，也是非常重要的一段旅程！」

《大濛》試片入場贈片中具有寓意的紙手錶，以及方郁婷飾演的阿月為原型的手帕。(記者許世穎攝)

今天入場時片商特別贈送片中具有寓意的紙手錶，象徵時間能沖淡傷痛、一切終將過去；還有以方郁婷飾演的阿月為原型的手帕，圖中阿月懷抱雲朵，象徵她尋找曾敬驊飾演的哥哥育雲的思念與不捨，電影播畢後，全場淚水不止，手帕正好派上用場。

試片離場時更贈送台北排隊名店「阜杭豆漿」經典燒餅，呼應片中柯煒林飾演的三輪車伕趙公道在街頭吃燒餅的畫面，讓觀眾彷彿穿越回民國四〇年代的街頭。《大濛》將於11月21日至23日舉行感動口碑場，11月27日全台正式上映。

