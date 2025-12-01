民視新聞／綜合報導

年度最時髦睡衣派對，在11/29盛大開趴啦！今年主打復古風的主題，讓喜歡和閨蜜一起玩、一起鬧，也重視儀式感的女性朋友，看重派對事前準備。

從髮絲到肌膚光澤、從眼神到香氛氣場，每個細節都不馬虎，這場睡衣派對，在台北的飯店舉行，現場推出派對套票，除了有温嵐演唱會，宇宙人現場演出，還有星座占卜，手作體驗，貼珠鏡diy，等等，其中還有派對造型穿搭建議，緞面睡衣推薦，奢光睡衣，集合了各項美麗元素，要讓女性朋友的專屬活動，充滿新鮮的氣息，業者還強調能量療癒的活動，讓周末夜也能輕鬆自在。驚喜連連。

年度最時髦睡衣派對 「復古風」為主題和閨蜜一起開趴

