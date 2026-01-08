年度最狂港劇誕生「豪奪9項大獎」佘詩曼獲視后殊榮 再締造歷史紀錄
記者趙浩雲／台北報導
TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》日前於澳門盛大舉行，由佘詩曼主演的港劇《新聞女王2》成為終極大贏家，一舉橫掃9項大獎，包括最佳劇集、最佳男女主角、最佳男女配角、最佳電視歌曲，以及大灣區最喜愛劇集與男女主角等重量級獎項。佘詩曼更第四度榮登視后寶座，再度締造TVB史上最多次封后的紀錄，台灣觀眾聞訊同樣反應熱烈。
佘詩曼聽到自己獲獎的當下激動落淚，發表得獎感言時坦言：「上次獲獎感覺是自己拿的，但這次我感覺得獎的是Man姐，好像自己成為了這個角色」。隨後不忘鼓勵台下後輩，只要不放棄，都有可能創造歷史，展現十足的女王風範；作為《新聞女王2》新加入的角色，黃宗澤也憑藉劇中與佘詩曼精彩的對手戲，打破15次入圍未獲獎魔咒，首次成為TVB「雙料視帝」。他打趣說：「過去都演正義的角色，本次飾演反派就得獎，不曉得未來要不要繼續當反派。」
港劇《新聞女王2》講述同業之間為求新聞與真相，彼此角力、算計上位的殘酷現實。劇情不僅延續首季的強勢節奏，更深入描寫新聞背後的權力遊戲與人性抉擇，讓觀眾再次感受到「新聞即戰場」的緊張氛圍。由佘詩曼飾演的「Man 姐」文慧心離開傳統電視台、轉戰自媒體「公開平台」，劇情設計貼近當前媒體產業轉型的困境，也映照網路新媒體崛起的現況。目前《新聞女王2》正於台灣 MOD 壹綜合台播出，每週一至週五晚間十點與觀眾見面。
