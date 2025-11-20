年度最盛大國際音響展登場 展品總價值上看30億

民視新聞／綜合報導

為期四天的台北國際音響大展，20日起在圓山大飯店盛大舉行，超過上百家品牌都來共襄盛舉，展出的音響也極具特色，除了要價上千萬的組合，一條喇叭線也超過4萬歐元，換算新台幣超過百萬，已經足以購買名車，現場展覽品總價值過30億台幣。

音響從上千萬、百萬到數十萬都有，讓消費者自由選擇，同時結合AI等創新科技，不只使用上更方便，也讓人彷彿身臨其境，只為聽到最高品質的聲音，業者也搶搭雙十一和普發一萬商機，祭出各種優惠措施，盼能在展覽期間帶動買氣。

