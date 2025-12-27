年度汽燃費補繳限期月底 逾期開罰移送強制執行

記者李佩玲／臺北報導

還未繳納114年度汽燃費的車主注意！交通部公路局各區監理所已寄出催繳通知書，補繳期限至今年12月31日止，逾期未繳納將開罰並移送強制執行。

公路局表示，自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵，營業車則於3月、6月、9月及12月分季開徵，對於未依期限繳納的車主，公路局所屬監理機關已寄出催繳通知書，補繳期限至今年12月31日止，逾期未繳納，除依公路法第75條處以罰鍰300元至3000元外，所欠費額後續也將移送強制執行。

公路局提醒，收到催繳通知書可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載監理服務APP、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、街口支付、悠遊付及全支付等APP，免出門就能線上繳納。若沒有收到催繳通知書又不確定自己愛車是否已繳納汽燃費的車主，除可向監理機關洽詢外，也能透過監理服務網、監理服務APP查詢，或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。