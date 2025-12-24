年度派對戰袍限時折扣中！4大穿搭提案：從服裝、配件到香水，心機技巧必學，讓妳魅力值瞬間飆升| 揪愛Mei推好物

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

年末派對聚會多，不管是要和情人來場浪漫聖誕、跨年約會，還是朋友歡樂聚會，或是與曖昧對象擦出愛的火花，除了完美妝容、一身合適又吸睛的穿搭絕對是成功加分的關鍵秘器！這次揪愛Mei就來精選4款穿搭靈感，從衣服、髮飾到配件細節通通顧到，魅力升級不藏私～最後別忘了，迷人香氣就是整體魅力的完美句點，從現身開始就自帶心動濾鏡！

（圖片來源：Shopbop、SWAROVSKI、Jo Malone）

💓2025最夯派對穿搭指南：氣質仙氣風穿搭Look💓

燭光和玫瑰花包圍的聖誕、跨年大餐，揪愛Mei分享不來點「氣質仙女感」怎麼對得起這氛圍！可以選擇一件斜肩、削肩或細肩款的飄逸洋裝，顏色以粉色系或米色系最討喜，再搭配微微波浪髮型與一對珍珠耳環，展現優雅不做作的氛圍美。腳踩細帶高跟鞋、搭配精緻小巧手拿包，整體look立刻浪漫升級！

👍推薦穿搭單品：Lioness 夢幻長裙 👉手刀必收 🛒

穿上就滿滿仙氣噴發、揪愛Mei首推這件粉嫩長洋裝，採用輕盈彈性針織材質，穿起來超級貼身卻零緊繃感，自在活動同時優雅破表。平口露肩設計是整套造型的心機核心，小露香肩不只拉長頸部線條，更自帶不經意的浪漫感。裙擺的百褶設計則是超夢幻飄逸，走路自帶風。

廣告 廣告

Lioness粉色夢幻長裙，52折優惠，特價NT$1,785(原價NT$3,280)。（圖片來源：Shopbop）

🛒Lioness粉色夢幻長裙 這裡買 年末清倉🔥精選單品2折起👉看更多Shopbop

👍推薦穿搭單品：SWAROVSKI Originally水滴形耳環 👉手刀必收 🛒

這款Originally系列耳環，揪愛Mei大推一定要入手~經典珍珠耳環大升級，以鍍玫瑰金環圈搭配微光密鑲扭結設計，點綴一顆閃耀的水晶珍珠，優雅中帶點前衛感，閃出低調又不無聊的迷人光芒，無論日常還是約會派對，都能替妳加分不少！

SWAROVSKI Originally水滴形耳環，優惠7折，特價NT$3,710(原價NT$5,300) 。（圖片來源：SWAROVSKI）

🛒SWAROVSKI 水滴形耳環 這裡買 年末折扣🔥聖誕跨年派對精選單品👉看更多SWAROVSKI

💓2025最夯派對穿搭指南：甜美系萌感穿搭Look💓

揪愛Mei認為甜美風就是首選啦！選擇可愛短裙搭配泡泡袖上衣，小露鎖骨剛剛好，既有少女感又不失氣質～頭上可以用蝴蝶結髮夾點綴，增加造型層次感；搭配瑪莉珍鞋或繫帶平底鞋，舒適又吸睛。

👍推薦穿搭單品：RO&ZO繫帶泡泡袖襯衫 👉手刀必收 🛒

這件RO&ZO 繫帶泡泡袖刺繡棉麻襯衫，根本是小清新女孩的衣櫃標配，揪愛Mei自己都要買！輕盈棉麻材質搭上細緻刺繡，加上泡泡袖&胸前綁帶設計，穿起來透氣又甜美，不用太費力就能穿出法式迷人氣質～

RO&ZO繫帶泡泡袖刺繡棉麻襯衫，優惠45折，特價NT$1,790(原價3,950)。（圖片來源：Selfridges）

🛒RO&ZO繫帶泡泡袖刺繡棉麻襯衫 這裡買 年末折扣🔥聖誕跨年精選單品👉看更多Selfridges Selfridges會員專屬🔥設計師配件/服飾50%折扣👉點此看更多

👍推薦穿搭單品：Marland Backus銀色蝴蝶結髮夾 👉手刀必收🛒

可愛又夢幻的Marland Backus 銀色蝴蝶結髮夾，一別上立刻變時髦了！揪愛Mei大愛它的銀色金屬、多了點叛逆甜酷感，不管是夾在公主頭、隨興低馬尾的造型亮點點綴，都能瞬間提升造型質感~~

Marland Backus SSENSE獨家發售銀色蝴蝶結髮夾，優惠價57折，約NT$1,699。（圖片來源：SSENSE）

🛒 SSENSE獨家發售銀色蝴蝶結髮夾 這裡買 年末折扣🔥精選服飾配件👉看更多SSENSE

💓2025最夯派對穿搭指南： 清新自然系穿搭Look💓

不想要過度打扮，想要來點隨興感！揪愛Mei建議請收下「人見人愛清新女友風」：穿上一件棉質或亞麻材質碎花洋裝，飄逸感才有戀愛氛圍，搭雙白色帆布鞋或草編涼鞋，輕鬆好走不失可愛，草帽或髮帶是必備加分小物，不但遮陽還自帶拍照亮點！

👍推薦穿搭單品：GANN花卉印花有機棉府綢迷你洋裝👉手刀必收 🛒

這件GANN花卉印花迷你洋裝，就是自然系穿搭本體！有機棉府綢製成，設計有方形領口、荷葉邊細節和蓬鬆袖子，像是把清新夢幻穿上身～不管是約會、野餐，穿出甜而不膩剛剛好！

GANNI 花卉印花有機棉府綢迷你洋裝，優惠25折，特價約NT$1,229。（圖片來源：The Outnet）

🛒印花有機棉府綢迷你洋裝 這裡買 年末折扣🔥派對洋裝激殺25折起👉看更多The Outnet

👍推薦穿搭單品：Toteme草編太陽帽 👉手刀必收🛒

要走戶外系路線，揪愛Mei大推一定要戴上這頂 Toteme 草編太陽帽！輕盈紙草材質＋俐落黑色飾邊，優雅又不失個性、更是保持時髦的秘密武器。不只遮陽，還能讓清新系OOTD瞬間加分，拍照隨便一轉頭都是氛圍感大片！

Toteme草編太陽帽，約NT$5,493。（圖片來源：mytheresa.com）

🛒Toteme草編太陽帽 這裡買 年末折扣🔥人氣單品直降3折起👉看更多mytheresa

💓2025最夯派對穿搭指南：微醺性感系穿搭Look💓

夜晚氣氛轉微醺？穿得「剛剛好性感」才能撩到位！選件貼身剪裁的針織洋裝或黑色小洋裝，展現身形曲線但不過分裸露，神秘感更迷人~配件搭配鎖骨鍊、耳環、戒指堆疊，讓整體風格更亮眼，氣場瞬間開掛。揪愛Mei分享提升魅力小心機噴上成熟辛香的香氛、神秘又性感，讓夜晚多點餘韻！

👍推薦穿搭單品：Lioness Freedom Mini Dress 迷你連身裙 👉手刀必收 🛒

打造迷人風格，揪愛Mei分享投資這件Lioness Freedom Mini Dress 迷你連身裙很可以，折扣超甜，千元有找！選用高品質百褶網眼布料，質地輕盈且富有彈性，確保妳在任何場合都能自在舒展。獨特的掛脖領口與透視網眼拼接設計，讓層次感更加豐富，展現出若隱若現的法式浪漫。

Lioness 迷你連身裙，優惠25折，NT$709。（圖片來源：Shopbop）

🛒Lioness Freedom Mini Dress 迷你連身裙 這裡買 年末清倉🔥精選單品2折起👉看更多Shopbop

👍推薦穿搭單品：Jo Malone「黑石榴」香水 👉手刀必收 🛒

微醺夜晚、揪愛Mei激推最適合噴上這瓶Jo Malone「黑石榴」，性感、神秘又難以忽視~前調是紅石榴、覆盆子和李子，像紅寶石果汁一樣誘惑人，接著紅胡椒小小冒出頭，加點辛辣感，最後落在香水百合與木質香的懷裡。整體香氣濃郁卻不張揚，適合想低調撩人、卻讓人記很久的時刻。

Jo Malone「黑石榴」香水30ML，NT$2,950。（圖片來源：Jo Malone）

🛒Jo Malone「黑石榴」香水 這裡買 聖誕限量禮品🔥限時7折優惠👉看更多Jo Malone