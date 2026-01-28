年度百首單曲票選出爐！「吳麗萍搭丟賽」只奪第二名 冠軍是她們

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

Hit Fm聯播網一年一度舉辦的「年度百首單曲」大型票選活動，名單終於揭曉，共計有57首中文、24首日亞、19首西洋單曲進榜。由Netflix現象級動畫作品《Kpop 獵魔女團》神曲〈Golden〉奪下冠軍寶座；第二名則是由韓國GenZ世代新男團CORTIS歌曲〈GO!〉拿下。蔡依林的〈Pleasure〉獲選年度單曲第五名、由周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信傳奇合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉則是奪得第10名。

廣告 廣告

〈Golden〉是《Kpop獵魔女團》中的女團HUNTR/X。（圖／Hit Fm聯播網提供）

「Kpop獵魔女團獵魔女團」〈Golden〉 YT點擊破億奪百單榜第一

〈Golden〉是《Kpop獵魔女團》中的女團HUNTR/X代表作，2025年發布後立即稱霸全球各音樂串流平台榜單。〈Golden〉官方歌詞版MV上架至今，YouTube觀看次數已突破10億次，成為排名第1的全球熱門音樂影片。分析歷年Hit Fm年度百首單曲冠軍得主，繼1999年宇多田 光的〈FIRST LOVE〉、2009年SUPER JUNIOR的〈SORRY, SORRY〉後，HUNTR/X的〈Golden〉成為第三組百首單曲冠軍的外文歌曲，同時也是第一首登上第一名寶座的西洋歌曲。

CORTIS〈GO!〉洗腦歌詞 「吳麗萍好像搭丟賽」爆紅奪亞軍

2025 Hit Fm年度百首單的第二名，由出道不到半年的韓國GenZ世代新男團CORTIS歌曲〈GO!〉拿下，憑藉著台灣網友發揮創意改寫的一句歌詞「吳麗萍好像搭丟賽」，在社群引發熱議，讓大家都在問這一團是誰？吳麗萍神曲是誰唱的？

CORTIS歌曲〈GO!〉拿下第二名。（圖／Hit Fm聯播網提供）

蔡依林、F3+五月天阿信奪百單第5、第10名

華語流行天后JOLIN 蔡依林去年7月推出新專輯《Pleasure》，以人性「七宗罪」為靈感，探討慾望、痛苦與自我救贖，帶領聽眾透過這段「穿越慾望、尋回愉悅」的旅程，一同探索內心深處，找到屬於自己的力量，專輯同名曲〈Pleasure〉獲選為2025 Hit Fm年度百首單曲第5名。

蔡依林的〈Pleasure〉奪下百首單曲榜第5名。（圖／Hit Fm聯播網提供）

由周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信傳奇合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉可以說是宇宙級最強恆星陣容夢幻合體，則是一舉拿下2025 Hit Fm年度百首單曲第10名。

更多FTNN新聞網報導

蔡依林曬金唱片後台合照！夢幻同框許光漢、CORTIS 小S站C位驚喜現身

Energy閃兵風波後小巨蛋合體！強撞金唱片 Toro嗆聲「他們不見得會16蹲」

CORTIS首先登金唱片紅毯！離場走錯方向 逗趣模樣遭直擊

