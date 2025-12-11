年度結算只剩20天立法院仍未排審總預算 行政院：明年減稅計畫恐受影響

行政院發言人李慧芝回應媒體提問。（圖片來源／行政院提供）

行政院今年8月已將明年度總預算送請立法院審議，至今超過4個月且距離年度結算只剩20天，但立法院卻遲未排審，媒體因此表達擔憂，行政院發言人李慧芝本（11）日回應表示，明年整體新興計畫都將受到影響，包括減稅減負擔、健康台灣、均衡台灣、打詐、婚育宅、0到6歲國家養2.0等。

針對立法院遲未排審明年度中央政府總預算，媒體本日於行政院後記者會對此表達擔憂，並詢問行政院能否盤點受到衝擊之政策？對此，行政院發言人李慧芝回應表示，到目前為止，今天是12月11日，距離年度結算只剩下20天，總預算已經送到立法院4個月了，也希望立法院儘速審議，才能讓國家發展跟公共建設可以持續接軌。

對於受衝擊政策的盤點，李慧芝答覆，整體新興計畫部分都是會受到影響，目前還在持續盤點中，但在今年8月報告中央政府總預算內容時，有提出減稅減負擔、健康台灣、均衡台灣、打詐、婚育宅、0到6歲國家養2.0等新興計畫，都是政策亮點，希望明年可以順利接續展開。

其中關於減稅減負擔的部份，財政部說明，計畫調高114年度每人基本生活所需費用為21.3萬元，預估受益戶數約202萬戶，增加減稅利益約12億元；同時也計畫對115年度每人免稅額由9.7萬元調高至10.1萬元、標準扣除額由13.1萬元調高至13.6萬元、薪資所得及身心障礙特別扣除額由21.8萬元調高至22.7萬元，並調高課稅級距及退職所得定額免稅金額，預估受益戶數約696萬戶，增加減稅利益約144億元。

政府關門來反制立法院？李慧芝：台美制度大不同

由於相當擔憂立法院遲未排審明年度中央政府總預算，因此有媒體嘗試建議行政院，能否比照美國體制，用政府關門的方式，讓人民實際感受到總預算未通過的負面影響，以此來反制並促使立法院盡快審查總預算？

對此，李慧芝答覆，美國政府跟台灣政府的制度不一樣，美國的行政部門如果沒有經過預算授權的話，是沒有辦法支出，但我國按照《預算法》規定，假如預算沒有辦法在法定期限內完成審議的狀況下，是可以動支前年度的必要經費。

李慧芝也再次呼籲，立法院要儘速審議明年度的中央政府總預算，以及政院版《財劃法》，這才是讓國家財政長治久安的方法。

美國機密簡報稱打不贏中國？李慧芝：不確定簡報內容

本日記者會中，有媒體提問《紐約時報》在一篇評論中引述美國「機密簡報」，示警美國在新型態戰爭的準備遠不及中國，多次台海兵推結果都是美國戰敗，恐無力保台。對此，李慧芝表示，行政院有注意到《紐約時報》的報導，「不過，該份簡報的實質內容為何，並不確定。」

相較該「機密簡報」的內容並不明確，李慧芝則表示，反而美國近日有公開「國家安全戰略報告」，很清楚指出美國會打造第一島鏈上可以遏止戰爭的軍隊，也呼籲第一島鏈上的盟友要投入更多資源要集體防衛，投資關鍵的嚇阻力，也避免出現不利於防衛台灣的軍事狀態。

李慧芝強調，對於威權企圖，行政院還是要重申，和平是靠實力，持續強化防衛能力才是最必要的工作，以實力作為後盾才能真正得到和平。

裝修公司得標生產彈藥？國防部：僅是國貿代理進口原料

此外，有媒體問及，國民黨本日質疑「福麥國際室內裝修公司」得標5.9億餘元的「RDX海掃更」標案，質疑讓裝修公司生產彈藥？對此，李慧芝答覆，稍早國防部長顧立雄已回應，這是不涉自製產能的原物料採購，國防部會做好相關許可證明的查驗，查驗最後交貨原廠的來源證明。

國防部採購室主任趙亞平亦在行政院記者會中澄清，國防部只是要採購火藥的「原物料」，經調查，國內廠商沒有生產能力，因此開放給具國際貿易代理進口能力的廠商來招標，因此招標文件明確設下「國際貿易」的資格條件。

趙亞平強調，福麥公司具備經濟部設立合格證明，有16項營業項目，其中包含化學原料批發、國際貿易代理，所以該公司不僅是室內裝修，亦多角化經營符合「國際貿易代理」資格。

