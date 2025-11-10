年度綠能盛會登場 Energy Taiwan台灣館舞台展現淨零行動力
【記者張嘉誠／綜合報導】
台灣綠色能源盛會「2025 台灣國際智慧能源週」（Energy Taiwan），10月29至31日在台北南港展覽館一館轟動登場，其中展現台灣綠色實力的「台灣館」舞台，以寓教於樂的趣味思維加上精心設計的互動體驗，向往來民眾展現台灣加速邁向淨零轉型的決心、分享產業新知，再透過有獎徵答環節協助破除關於再生能源的不實謠言，幫助社會了解「能源轉型」小知識。
2025年「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際淨零永續展」以驅動永續創新，助力企業邁向淨零未來為主題，揭示台灣產業界在面對全球能源轉型浪潮的決心。台灣館集結優異企業，包含東方風能、安捷航空、台華風訓公司、昱能海事、弘益生態等公司，讓與會者看見「台灣隊」在相關工程、技術、服務的堅強實力。
除了展示實力，「台灣館」舞台同樣精彩！特地規劃「台灣再生能源產業講演會」、「離岸風場救援與訓練研討會」、「運維研討會」、「儲能研討會」等安排多場來自產業界的第一手分享座談，令民眾一窺業界最新動態，也對能源產業鏈有更深度認識，也期望透過這些活動吸引聽眾思考從業人員的安全、生態保育與能源開發的平衡以及人才供需治理的業界展望。
為讓再生能源議題更貼近生活，台灣館舞台在一場場講演會及研討會當中不忘穿插多項趣味的互動遊戲。特地以動畫呈現的能源短片「互動式時空冒險」為主題。透過答題與蒐集遊戲化機制，讓觀眾在參與中輕鬆吸收台灣能源轉型的關鍵知識，並澄清生活中常見迷思。讓民眾在展會中邊玩邊學，在輕鬆節奏中理解台灣邁向淨零的實際路徑。
以「創新、互動、永續」為核心的台灣館，精心分享再生能源技術的進展，令再生能源觀念持續走進大眾生活，從產業論壇的深度討論，到遊戲參與，每一個環節都展現出台灣在推動淨零轉型的務實態度與創新能量。台灣館籌組單位WindTAIWAN表示，唯有讓全民理解能源議題就在日常生活中，凝聚社會共識，更有助形塑台灣永續的未來。
