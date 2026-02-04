年度菁英出爐！21世紀不動產頒獎表揚 獲獎者有望挺進美國全球年會

（記者許皓庭／綜合報導）面對房市進入更重視資訊透明、交易效率與風險控管的新階段，國際房仲品牌 21世紀不動產 亞太區暨台灣區總部於 2026 年 2 月 2 日舉辦「2026 年度業績表揚大會 ONE21 Experience」，表揚年度績優夥伴，並以「ONE21萬馬奔騰 開創房產新盛世」為主軸，凝聚團隊戰力，同步宣示新年度的服務升級與數位精進方向。

圖／年度菁英出爐！21世紀不動產頒獎表揚。（21世紀不動產 提供）

活動現場播放來自各國總部長官的祝賀影片，展現全球品牌體系的連動與支持；日本 總部高層亦親臨參與，象徵跨市場的共同願景與合作深化。21 世紀不動產亞太區暨台灣區總部董事長 王福漲 表示，房仲競爭的關鍵不在短期爆發，而在長期的專業與信任，「把信任做成標準，把科技用成戰力，把每一次成交，變成值得託付的體驗。」

值得一提的是，作為國際品牌體系的一環，21 世紀不動產每年頒發的 CENTURION獎項，向來被視為全球業務菁英競逐的重要榮耀。得主除獲頒由空運來台的專屬小金人獎盃，也象徵其業績表現達到品牌所設定的國際標準，進一步凸顯團隊在市場中的專業能量與影響力。

圖／21 世紀不動產亞太區暨台灣區總部董事長王福漲表示，房仲競爭的關鍵不在短期爆發，而在長期的專業與信任。（21世紀不動產 提供）

此外，國際獎項得主亦有機會參加 2026 年 4 月於美國舉辦的全球表揚年會，與來自 全球的頂尖房仲菁英交流，體驗國際品牌獨有的榮耀與成就，並將實戰經驗與觀點帶回在地市場，持續推動服務品質與專業價值升級。

關於 CENTURY 21®

CENTURY 21® 創立於 1971 年美國加州，由房地產傳奇人物 Arthur E. Bartlett 與 Marsh Fisher 共同創辦。1997 年引進台灣，並於 2002 年設立亞太區總部，成為全球版圖拓展的重要據點。（www.century21.com.tw）

品牌秉持「優質化、國際化、科技化」核心理念，攜手全球逾 169,000 名專業經紀人，致力提供高效、可信賴的房地產服務。CENTURY 21® 同時為加盟系統成員提供業界領先的工具、資源與行銷支持，全面提升服務品質與業務競爭力。

目前 CENTURY 21® 擁有超過 16,000 個據點，遍佈全球 86 個國家與地區，已躍升為全球最大房地產仲介品牌，持續擴大全球影響力，穩固其國際連鎖領導地位。

Century 21 Real Estate LLC 為美國上市公司 Anywhere Real Estate Inc.（NYSE: HOUS）旗下子公司。母公司為全球房地產加盟與特許經營領域的領導品牌，業務涵蓋房仲、搬遷與結算等多元服務。

© 21 世紀不動產 All rights reserved. 各加盟店均為獨立擁有及經營。

