年度行事曆精彩接力 台北華山站「跟著阿特遊金門」揭開115年觀光序幕

【記者 洪美滿／金門 報導】金門縣政府觀光處昨（2/7）於華山文創園區舉辦「跟著阿特遊金門的第一站：台北站」宣傳活動圓滿落幕。透過金門觀光代言角色「水獺阿特」與互動式體驗，成功引發民眾關注金門旅遊話題，也正式為115年金門整年度觀光活動揭開序幕。觀光處表示，縣府整合五鄉鎮四季活動亮點，推出年度觀光行事曆，將以陳福海縣長「友善金門、多元旅遊」觀光政策為主軸，邀請全國旅客走進金門、感受島嶼魅力。

本次華山站以「阿特」作為年度主題亮點，首度集結呈現10款不同造型，如石蚵、花蛤、風獅爺、風雞、打花草、高粱等元素並結合拍照打卡、有獎徵答與社群互動，讓民眾在輕鬆氛圍中認識金門島嶼生活文化與五鄉鎮魅力。活動現場反應熱烈，並透過線上分享擴散，讓更多民眾看見金門旅遊的新亮點。

觀光處許績鑫處長表示，台北華山站不只是單場宣傳，而是「今年金門旅遊的開場」。縣府希望用更親近、好玩、好拍的方式，先把金門島嶼文化與景點帶到民眾眼前，進一步引導大家「走進金門、停留金門、深度體驗金門」。活動中也抽出「台北－金門機票」等好禮，鼓勵民眾來訪金門、親自體驗島嶼魅力。活動現場也利用華山強力集客效益，讓廣大客群認識金門的機會，現場行銷金門高粱酒時，讓在場的韓國旅客感到十分新奇及熟悉，同時也有許多外國遊客及香港網紅前來互動；另也感謝金合利鋼刀與王大夫一條根熱情贊助本快閃抽獎禮品，在地企業家主動、共同參與地方推介活動，增添亮點與在地特色。

觀光處指出，除本次活動，後續將依年度行事曆接力推出各式主題節慶與展演活動，串聯五鄉鎮特色、在地產業與文化場域，打造一年四季皆宜的旅遊節奏；同時也充分利用各地方豐富行銷資源，如去年底參加新北耶誕城成功的行銷機會、今年度也接洽「臺灣燈會在嘉義」，積極達到資源共享的行銷效果，借由大城市的觀光力道，歡迎各縣市旅客持續關注金門觀光行事曆，從不同角度探索金門魅力。

此外，本次在台北快閃的「阿特大軍」也將於2/14至2/22進駐金沙戲院，推出春節限定打卡場景（除夕2/16休館），並於2/17–2/19在金沙戲院及新市256同步加碼設置互動拍貼機，邀請親子同遊走春留念。

觀光處補充，115年金門各項活動資訊與最新細節，歡迎至「金門行動旅服」、「金門觀光旅遊網」及「樂遊金門」社群平台查詢；各項活動時間與內容以主辦單位最新公告為準。（照片記者洪美滿翻攝）