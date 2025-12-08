年度親子童話大戲 12月13日歡迎大家一起來看戲

臺東縣政府文化處將在12月13日晚上7點半，推出「我的寵物是恐龍」親子童話戲劇，歡迎家長帶著小朋友一起走進藝文中心演藝廳，欣賞這部有趣的兒童劇。

臺東出生率近年呈現逆勢成長，是全臺唯一連續三年新生兒人數正成長的縣市，有鑑於此，臺東縣政府文化處將在12月13日晚上7點半，推出「我的寵物是恐龍」親子童話戲劇，歡迎家長帶著小朋友一起走進藝文中心演藝廳，欣賞這部有趣的兒童劇。



臺東縣政府文化處表演藝術科科長林玟漪表示，「我的寵物是恐龍」這場親子童話戲劇，由小青蛙劇團帶來精彩的演出，表演的方式結合精緻「卡通造型人偶」+「造型手操偶」及活潑的對話，流暢的帶領兒童進入歡樂與想像力十足的童話戲劇世界，讓大家可以一次收集歡笑、驚喜與勇氣。



故事大綱主要是描訴小民的爺爺是一位考古學家，他發現了的一顆神祕化石蛋，沒想到竟然成功孵化出一隻小恐龍，小恐龍天真可愛，與小民形影不離，不過，為了小恐龍著想，小民決定讓小恐龍回歸棲息地-叢林，小恐龍回家之路會遭遇到哪些惡霸的欺凌，面對充滿危機考驗的未來，小恐龍要如何化險為夷呢？歡迎家長帶著小朋友一起並肩作戰，幫助小恐龍擊退敵人。



林科長說，既然臺東的出生率有別於全國其他縣市呈現正成長，提供父母親可以帶著孩子一起進到演藝廳欣賞表演的機會，是藝文中心非常重要的工作，文化處每年都會規劃一些跟孩子有關的活動，這場表演算是年度壓軸的大戲，如果今年還沒有進場觀賞的朋友，一定要把握機會。



因為是親子場，只要是家長帶著小朋友購票，就可以進場欣賞，並沒有年齡的限制。