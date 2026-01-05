年度計劃/四大品牌駕馭多元可能 寶嘉聯合展望2026

在2024年底宣布與Stellantis集團合作，成為過內代理商的寶嘉聯合，除了去年宣布Alfa Romeo與Jeep重返國內之外，原有的PEUGEOT和Citroën也持續的更新產品陣容；近日他們舉辦了媒體餐敘，除了回顧2025年的成績單之外，也同步預告了2026年的新年度計畫。

才剛剛結束的台北車展，寶嘉聯合集結旗下 Alfa Romeo、CITROËN、Jeep與 PEUGEOT四大品牌，以全場第二大展區的規模盛大登場，打造單一場域中「品牌數量最多」、「展車數量最多」、「全新車款數量最多」的多品牌車款陣容，具體呈現寶嘉聯合深耕台灣市場、多品牌產品佈局的完整度與整合實力。

Alfa Romeo全新跨界休旅Junior預計在第三季將導入國內。

在車展上，共計展出多達十九種車款，其中包括了九輛全新曝光的車款，其中源自義大利米蘭的毒蛇Alfa Romeo在新年度預計將導入全新的跨界休旅Junior、Citroën則會有C3 Aircross與C5 Aircross、Jeep則將導入Compass、PEUGEOT則會有好久不見的鋼炮208還有408 GT Rapide。

Citroën全新的C3 Aircross也在新年度計畫當中。

寶嘉聯合也宣布發表全新的408 GT Rapide，作為 PEUGEOT 408 車系中的性能車型代表，PEUGEOT 408 GT RAPIDE 以更鮮明的性能設定與設計風格，進一步強化跨界轎跑級距中的品牌形象，並以建議售價新台幣 159.8 萬元、限量 120 輛 的方式導入。

除現行車款與全新發表之 PEUGEOT 408 Rapide 外，寶嘉聯合亦同步預

才剛剛宣布重返國內的Jeep，則將以Compass打響新年第一炮。

告多款新世代車型的導入計畫，並於本屆車展正式啟動「預排單」機制，讓消費者能提前掌握未來產品節奏。預告導入並開放預排單的車型，包含：PEUGEOT 208、CITROËN C3 Aircross與 C5 Aircross、Alfa Romeo Junior，以及 Jeep Compass 與 Cherokee，完整涵蓋都會掀背、跨界休旅至新世代 SUV 等關鍵級距。

PEUGEOT的掀背車208也將再次回歸國內汽車市場。

回顧 2025 年，寶嘉聯合旗下四個品牌於台灣市場累積超過 6,000 張訂單，不僅反映消費者對產品實力的實質肯定，也驗證集團多品牌並行策略在台灣市場的可行性與成效。展望 2026 年，寶嘉聯合亦預告將持續引進多款全新與新世代車型，涵蓋不同級距與用車情境，進一步豐富產品陣容，回應市場對設計、性能、舒適與新能源移動的多元期待。

