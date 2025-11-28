年度豐收季 茄萣烏魚海鮮美食節開幕

記者李靜音/高雄報導

高雄「2025大海開吃」活動接棒來到茄萣，以海鮮美食市集、漁產品特賣與互動節目推廣在地豐沛漁業資源。高雄市長陳其邁今（29）日出席開幕式，與在地漁會代表共同為活動揭幕，邀請民眾前來感受茄萣獨有的漁村風情。

茄萣區公所表示，烏魚是冬季最具代表性的漁產，深植在地漁民生活節奏與情感記憶。今年特別規劃「迎烏祈福文化巡禮」，象徵一年一度的豐收季正式展開，展現烏魚洄游歸來、滿載返港的祝福意象。

茄萣區公所表示， 興達港區漁會加工的虱目魚肚曾榮獲比利時國際風味評鑑所（iTQi，International Taste Institute）三星殊榮，加上茄萣以年節送禮首選「海烏魚子」聞名，展現高雄優質漁產的實力與品牌價值。

陳其邁指出，市府重視北高雄基礎建設，自上任以來，中央與地方攜手推動興達港整建、魚塭排水改善等工程，並感謝地方議員長期爭取建設，全力與漁會、漁民站在一起，提升產業競爭力，讓在地漁民安心打拚、收成更佳。

陳其邁並在現場推廣高雄特色產業，大讚茄萣烏魚子是「人間極品」，不僅立委出訪日本時是最佳伴手禮，連日本國會議員來訪品嚐後都讚不絕口；若再搭配高雄燕巢、大社盛產的蜜棗，更是別具風味、齒頰留香，堪稱「高雄之光」。

市長陳其邁出席「2025大海開吃－茄萣烏魚海鮮美食節」開幕，稱讚烏魚子搭配蜜棗風味獨特，堪稱「高雄之光」。(高雄市新聞局提供)