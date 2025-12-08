年度車款1/2025風雲車 純電跑旅-TOYOTA bZ4X

雖然說今年度的汽車市場銷售，受到美國關稅大戰的影響，造就了市場大幅度下滑，據估計，今年度國內年度銷售數字極有可能大幅度減少到四十萬輛以下，但無論如何，好車還是相當的多，本期也精選年度風雲車，一同來看看！

推薦理由

牛頭牌純電休旅 續航里程大幅度提升 降價後更具競爭力

技術規格：

長寬高：4,690mm X 1,860mm X 1,6590mm

軸距：2,850mm

動力單元：一具永磁同步馬達

最大馬力：227ps

最大扭力：27.4kgm

廣告 廣告

建議售價：128萬

在2021年以概念車身份登場的bZ4X，很快的在總代理和泰汽車的引進下，在2022年就迅速的導入台灣並採用單一車型的狀況在國內販售，但受限於價格和競爭對手的影響之下，銷售並不如預期，但在今年，和泰汽車宣布將bZ4X推出小改款車型後，很快的就引發一陣旋風，不為什麼就因便宜治百病，單單定價一口氣降了39萬，成為當前電動車壇討論度最高的當紅炸子雞。

車頭換上了全新「HammerHead」車頭造型，外加貫穿式LED日行燈組並升級AHS智慧型遠光遮蔽功能，大幅度提升夜間辨識度。

小改款的bZ4X雖然並沒有大刀闊斧的在外觀上做出更動，但換上了品牌的「HammerHead」車頭造型，外加上在燈具科技上做出了更新，像是首次追加的貫穿式LED日行燈以及升級過後具備AHS智慧型遠光燈遮蔽的LED頭燈組，不僅讓車輛在夜間行駛時更具識別度，同時也大幅度的提升了安全性；車側最大的差異在於換上了全新造型的18吋鋁圈，同時新增了黑色車頂行李架，車尾的調整相較起來就略少，主要在取消了部分原本有的飾版，讓空氣力學的表現更為出色，藉以降低動能的消耗。

車內採用七吋的數位儀表搭配上14吋的觸控螢幕，並減少實體按鍵的數量。

相較於外觀更改的幅度不大，內裝則呈現出不同的風貌，主要在於導入了薄型儀表台的設計，雖然依舊採用七吋的數位儀表，但中央的觸控螢幕升級成為14吋，同時將空調設定整合到了螢幕當中，車載系統則與LEXUS相同，至於中央鞍座的部分則導入了「Digital Island」，不僅擁有兩組垂直手機無線充電版之外，讓旋鈕式的排檔桿位置也更加的就手；除此之外，內裝同時新增了六十四色的氣氛燈以及在空調系統追加了PM 2.5濾網以及nanoe X負離子功能。

車輛標配全景天窗，讓車內空間感更開闊。

小改款的bZ4X在安全配備上也進行了升級，從原本的六氣囊增加到八顆氣囊，並維持過去TSS 3.0駕駛輔助系統，值得一提的是，PVM環景解析度在車上經過了升級，從原本的30萬像素升級到了130萬像素，同時新增了底盤透視功能，這絕對是一大福音。

車尾有bZ4X的字樣飾板，算是變動幅度較少的地方。

動力系統部分，bZ4X經過了大變動之後，升級成為74.7kWh的鋰電池組，同時透過前軸的電動馬達讓最大馬力從原本的204hp提升到227hp，最大續航力也從原本的626公里提升到743公里（NEDC測試規範），絕對是相當有感。

充電部分，改款後的bZ4X維持快充CCS1的規格，但峰值充電功率有些許的提升，讓10%~80%的快充時間來到28分鐘，成功縮短約莫6.6%。

更多鏡週刊報導

全台最大充電網/宣布超越Tesla EVOASIS充電網啟動高用量訂閱制

東京移動展2/駛向新榮光 2025日本交通展 TOYOTA Group篇

東京移動展2/駛向新榮光 2025日本交通展 NISSAN篇