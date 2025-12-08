年度車款2/2025風雲車 都會勁旅-KIA Sportage

推薦理由：

帥氣都會休旅 二驅版本CP值更高 小排量引擎省油有力

技術規格：

長寬高：4,660mm X 1,865mm X 1,680mm

軸距：2,755mm

動力單元：1.6升L4汽油渦輪引擎

最大馬力：180ps/5,500rpm

最大扭力：27kgm/1,500~4,500rpm

建議售價：133.9萬

Sportage是KIA在1994年東京車展上所發表的首款都會休旅車，歷經了三十年的發展，至今所販售的，乃第五代的車型，第五代的Sportage從2021年曝光後，也很快的在代理商森那美起亞的引進下於國內發表，成功的替KIA在國內市場搶下不少銷售量。

車頭換上了尺碼更大的Tiger Nose虎鼻水箱護罩搭配上旋鏢式的LED燈組來彰顯運動化。

外觀配備上，Sportage採用尺碼更為放大的「Tiger Nose」虎鼻水箱護罩搭配上旋鏢式的LED燈組，同時在運動化的空力套件點綴之下，讓這輛都會休旅車擁有極為運動化的車頭，車尾的部分則是換上了進階科技型尾燈的方式，同時運用左右連貫的方式來呈現，再搭配上專屬的X-Line黑化套件以及19吋的專屬運動化鋁圈，展現出奔放的運動感。

雙12.3吋的曲面螢幕是KIA近年來在內裝的家族化設計，同時支援智慧型手機連結功能。

進到車內，X-Line車型同樣擁有專屬的內裝套件，包括了深灰色的木紋飾板、黑色的頂棚、金屬的腳踏板等，同時基於原有的三幅式多功能方向盤，展現出不俗的質感和設計感；雙12.3吋的曲面螢幕則位於方向盤之後，這個KIA品牌近年來的家族化設計，讓車內看起來具備十足的科技感，同時包括智慧型手機連結、Harman Kardon的揚聲器、兩組具備記憶功能的真皮麂皮混搭座椅，都讓這部車擁有更為舒適的表現。

1.6升直列四缸的渦輪增壓引擎可輸出180ps的最大馬力。

Sportage在國內採用單一動力設定，搭載一具1.6升四缸的渦輪增壓引擎，搭配上七速的DCT雙離合器變速箱後，最大馬力輸出來到180ps，峰值扭力也有27公斤米的表現；同時全車標配Drive Wise智慧安全輔助系統，提供相當完整的主被動安全，X-Line車型上還額外多了包括BVM盲區顯影、SVM環景輔助以及PDW停車車距警示等功能。

