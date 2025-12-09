年度車款3/2025風雲車 兇猛獅王-PEUGEOT 3008 GT Cielo

推薦原因：

首款「STLA Medium」平台量產車 法系美學獅王轎跑型休旅 P2 Hybrid更省油

技術規格：

長寬高：4,542mm X 1,895mm X 1,666mm

軸距：2,730mm

動力單元：1.2升L3汽油渦輪引擎+48V輕油電

綜效馬力：145ps/5,500rpm

最大扭力：23.5kgm/1,750rpm

建議售價：144.8萬

在尚騰汽車攜手寶嘉聯合，在國內代理Stellantis集團旗下產品後，原本在國內就已經有相當人氣的PEUGEOT，自然是他們所重視的品牌；而全新第三世代的3008，也是他們在今年度所推出的重量級產品，是國內首款搭載「STLA Medium」平台的量產車，同時在科技革新以及下殺價格的加持下，成為爆款的產品。

廣告 廣告

車內則運用太空艙的設計，以21吋的一體式曲面螢幕懸浮在上方的方式呈現。

外觀上，第三代的3008沿用了過去「轎跑式休旅」的造型，車頭採用無邊框大型水箱護罩結合PIXEL LED 頭燈和三爪日間行燈，車側則擁有相當搶眼的板金折線，同時運用了黑色的材質來點綴車輛讓車輛擁有休旅車的視覺感受，搭配上隱藏式的窗框展現出更俐落的感受；車尾則保有立體獅爪的設計，整體沒有太多餘的裝飾，完全都是為了空氣力學所設計，將全車塑造得更科技、更具運動風格。

9吋的黑銀雙色鋁圈規格為225/55 R19。

車內則運用太空艙的設計，換了大量水平線條和黑色鋼琴烤漆飾板，搭配上些許的織布材質，來提升整體的視覺感受，尤其是那個環艙氣氛燈的運用堪稱一絕，無論什麼色系的燈光都能與內裝相呼輝映；整體鋪陳則採用PEUGEOT招牌的「i-Cockpit」佈局，車款配備懸浮在中控台上方的21吋一體式曲面螢幕，將數位儀表與觸控螢幕都整合在內，下方則設置了整排的「i-Toogles」快捷鍵，包括ADAS、空調設定、導航設定、聯絡人等功能都能透過這個快捷鍵來設定，相當的方便。

座椅採用麂皮混搭真皮還有織布的設計，並具備加熱功能。

3008 Hybrid在動力上採用的是原廠所謂的「P2 Hybrid」，這套系統採用1.2升三缸渦輪增壓引擎搭配上48V的新型輕油電架構，搭配上專為P2 Hybrid設計的eDCS6 六速雙離合器自手排變速箱，最大的綜效馬力可以來到145ps，平均油耗更是有高達每公升20.2公里的超經濟表現。

更多鏡週刊報導

年度車款2/2025風雲車 都會勁旅-KIA Sportage

年度車款1/2025風雲車 純電跑旅-TOYOTA bZ4X

全台最大充電網/宣布超越Tesla EVOASIS充電網啟動高用量訂閱制