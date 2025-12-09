年度車款4/2025風雲車 純電旗艦-BMW iX

推薦理由：

小改款競爭力提升 動力系統大升級 精準調教操駕至上

技術規格：

長寬高：4,965mm X 1,970mm X 1,695mm

軸距：3,000mm

整備重量：2,450kg

動力單元：兩具電子永磁同步馬達

最大馬力：408ps

最大扭力：71.4kgm

最大續航力：602km（WLTP）

標配售價：368萬

作為品牌純電的旗艦車款，BMW的iX自2021年在國內發表後，當初最引人注目的，當然就是「全碳纖維籠型車體結構」這個過往幾乎只會出現在超跑上面的座艙設計，光這一點，也讓iX在國內的銷售水漲船高。

車輛配備大尺寸的M Sport版本輪圈。

而今年BMW也針對iX做出了小改款的動作，在外觀上延續了概念車「iNEXT」的設計元素，同時也在車頭導入了全新雙腎型飾光水箱護罩、直立式LED日行燈來與改款前做出區隔。

全車座椅標配雙前座通風與按摩功能。

車側則維持了過去無窗框以及隱藏式門把手的元素，此外值得一提的是，原廠本次在iX上提供了「M Sport」版本的選項，主要就是在外觀的空力套件上與入門版本去做出區分，這個套件包括了超大的21吋鋁圈，展現出運動化的氛圍。

懸浮式曲面螢幕整合 12.3 吋虛擬數位儀錶與 14.9 吋中央觸控螢幕。

車內鋪陳則與改款前沒有太大的差異，同樣是12.3吋的數位儀表搭配上14.9吋的媒體觸控螢幕組成，搭配上BMW Operating System 8.5作業系統以及專屬的M Sport套件，展現出不同的熱血風貌。

小改款後的iX針對動力進行的升級，在全新科技「碳化矽逆變器」（SiC）的導入下，iX容許電池模組擁有更高的工作溫度，因此讓最大馬力提升到了408ps同時峰值扭力也提升到了71.4kgm，在WLTC測試規範下擁有602公里的最大續航力。

