年度車款5/2025風雲車 電油小幫手-HONDA HR-V e:HEV

推薦理由：

全新電油動力 平均油耗每公升23.5公里 車室空間最大化

技術規格：

長寬高：4,330mm X 1,790mm X 1,590mm

軸距：2,610mm

整備重量：1,388kg

動力單元：1.5升直列四缸汽油引擎+e:HEV油電系統

綜效馬力：131ps/4,000~8,000rpm

最大扭力：25.8kgm/0,000~3,500rpm

標配售價：95.9萬

在2023年，台灣本田宣布導入第三代的HR-V時，採用了單一汽油動力，在那個時候，就引起了相當廣泛的討論，最主要的原因就是沒有e:HEV系統的同步導入，直到今年的年中，台灣本田終於趁著HR-V進行小改款之時，發表了HR-V e:HEV的版本。

內裝鋪陳運用傳統儀表搭配上八吋觸控螢幕的設計。

當然也由於僅僅隸屬於小改款的幅度，因此除了動力單元的更新之外，無論在外觀或者內裝甚至科技配備上，其實都沒有過多的更動，僅僅在外觀上還是有做出了微幅的調整，像是基於原有的一體式水箱護罩元素之下，將原本的橫式格柵的面積縮小，同時讓原本的六角形外觀修飾的更圓滑，搭配上序列式的LED頭燈以及原本就已經相當吸睛的LED前霧燈，讓這部車的車頭在維持過去風格的同時，還是看得出與小改款前有不同之處。

1.5升自然進氣引擎搭配上電動馬達後，綜效輸出為131ps與25.8kgm。

內的鋪陳基本上也與小改款前完全一樣，但因為是e:HEV版本的關係，儀表板採用了指針式儀表的同時，提供了一個七吋的數位顯示螢幕來提供包括電池回充、引擎發力等資訊的顯示，搭配上相同的八吋多媒體主機，不僅擁有無線智慧型手機連結功能，同時也納入了HONDA Connect的車聯網功能，讓車主可運用手機來遠端遙控車輛。

儀表板採用了指針式儀表的同時，提供了一個七吋的數位顯示螢幕來提供包括電池回充、引擎發力等資訊的顯示。

動力換上了e:HEV這套被原廠稱為「電驅雙動能」的單元，雖然內燃機還是維持採用1.5升的自然進氣引擎，但搭配上電動馬達後，綜效輸出為131ps與25.8kgm，這個數據相較於FIT又更加的精進，當然由於搭配的電池組也有所增加，所以容電量也從0.7kWh提升到0.88kWh，根據原廠所釋出的油耗測試數據，平均油耗來到每公升23.5公里。

