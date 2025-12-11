年度車款6/2025風雲車 日風四驅車-SUZUKI Vitara

推薦理由

新年式加配備不加價 歐風日系進口休旅 四輪驅動更安全

技術規格：

長寬高：4,170mm X 1,775mm X 1,600mm

軸距：2,500mm

動力單元：1.4升L4汽油渦輪引擎+48V輕油電

最大馬力：129.2ps/5,500rpm

最大扭力：23.9kgm/2,000rpm

建議售價：104萬

台灣鈴木汽車在今年九月宣布旗下休旅車Vitara推出新年式改款車型，主要針對造型、安全輔助科技等配備進行升級，採用單一Allgrip四輪驅動規格發表，建議售價104萬。

內裝的部分還是採用傳統式的雙環指針儀表搭配，但換上了九吋的觸控多媒體螢幕。

外觀上維持了歐系設計風格，前方配置橫柵式的水箱護罩搭配上LED頭燈組，在取消了前霧燈後讓下方的保險桿造型更具備運動風格，車輛換裝17吋的雙色造型鋁圈並提供Two-Tone雙色的選擇可能。

車輛配備四輪驅動外加包括雪地模式在內的特殊系統。

內裝的部分保留了舊有的鋪陳，還是採用傳統式的雙環指針儀表搭配，但換上了九吋的觸控多媒體螢幕並支援了無線的智慧型手機連結，搭配上真皮與麂皮混搭的座椅，展現出不同的內裝樣貌；至於在安全配備上，在既有的ADAS系統下，台鈴為Virtara升級了DSBS II的煞車輔助系統以及LDP車道偏移輔助還有LKA車道維持輔助系統。

動力規格上，Vitara維持了過去1.4升直列四缸BoosterJet渦輪增壓引擎搭配上48V的輕油電系統，可輸出129.2ps的最大馬力與23.9kgm的峰值扭力，根據官方的數據能夠提供每公升17.9公里的平均油耗。

