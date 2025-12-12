年度車款7/2025風雲車 魂動再現-MAZDA CX-60

推薦理由：

同級唯一縱置後驅 新世代魂動設計 優雅細膩日系風

技術規格：

長寬高：4,740mm X 1,890mm X 1,680mm

軸距：2,870mm

動力單元：2.5升直列四缸汽油引擎

最大馬力：192ps/6,000rpm

最大扭力：26.6kgm/3,000rpm

標配售價：118.9~139.9萬

從2023年登台以來，MAZDA旗下的休旅車CX-60就運用獨特的風格繳出不錯的成績，而今年台灣馬自達帶來了這輛車的新年式車型，運用配備的調整以及車輛的優化升級，提供更適合台灣消費者的產品。

廣告 廣告

在內裝設計上強調以人為本，質感也非常的高級。

外觀維持了他們所喊出的「魂動美學」，這次運用了「Nobel Toughness」設計理念，將休旅車的強韌風格與既有的魂動美學做出完美的結合，大器方正的外觀加上知性優雅的線條，整體的日系精緻感展現的完美無遺；而轉換到車尾，相較於CX-5來說，更修長的尾燈組也在MAZDA既有的設計概念之下，創造出更獨樹一格的日系風。

座椅具備電動調整並採用真皮打造。

CX-60在內裝上更強調以人為本，運用雙12.3吋的螢幕搭配上大量的實體按鍵所組成，搭配上直逼歐系品牌的內裝質感與鋪陳，車上幾乎看不太到廉價值感的部件，搭配上包括駕駛座十向電動調整、副駕八向電動調整、雙區恆溫、無線充電、十二支揚聲器的BOSE音響系統等配備，展現出獨特的日系奢華感受。

外觀完美結合了休旅車的風格以及專屬的魂動美學。

有鑒於身為日系高端品牌，MAZDA針對CX-60在NVH隔音工程上又再次的優化，在車輛擋火牆、行李箱側邊增加了高密度的隔音棉材值與覆蓋全車隔音棉的面積，強化隔絕外部噪音，實現真正的車室靜謐。

動力搭載2.5升直列四缸自然進氣汽油引擎，具備192ps與26.6kgm的動力數據，搭配上八速的手自排變速系統，而新年式車款在基於原本的基礎上，經歷的原廠的優化，讓加速更為線性，再搭配上KPC車身平衡系統，提供車輛更為舒適的駕馭體驗。

更多鏡週刊報導

年度車款6/2025風雲車 日風四驅車-SUZUKI Vitara

年度車款5/2025風雲車 電油小幫手-HONDA HR-V e:HEV

年度車款4/2025風雲車 純電旗艦-BMW iX