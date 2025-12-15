年度車款8/2025風雲車 省稅一哥-INFINITI QX60

推薦理由：

小排量更省稅 厚實沈穩大休旅 豪華舒適不打折

技術規格：

長寬高：5,047mm X 1,981mm X 1,770mm

軸距：2,900mm

動力單元：2.0升L4汽油渦輪引擎

最大馬力：268hp/5,600rpm

最大扭力：39.6kgm/4,400rpm

標配售價：269萬

在2021年首度登台的INFINITI QX60受限於3.5升動力稅金的緣故，在國內始終無法有太亮眼的表現，而今年度裕隆日產宣布導入搭載2.0升VC-Turbo可變式壓縮比引擎的動力，確實為沉寂已久的品牌注入了新氣息。

2.0升VC-Turbo可變式壓縮比引擎可輸出268hp的最大馬力。

QX60在外觀上透過極簡的設計，運用日式美學勾勒出充滿美感的線條，車頭銳利的頭燈與水箱護罩結合後展現優雅且霸氣的造型，試駕車型標配的數位琴鍵造型LED主動轉向頭燈與尾燈展露出滿滿的科技感，全車運用大量的鍍鉻材質來點綴車身，成功的加強了車輛的運動氣息。

外觀使用了大量鍍鉻飾件來強化運動氣息。

內裝鋪陳則採用12.3吋全彩的數位儀表搭配上12.3吋的媒體觸控螢幕外加上10.8吋的HUD抬頭顯示器所構成，位於媒體觸控螢幕下方則有鋼琴烤漆材質的空調控制系統，整體的質感相當好，同時再搭配上16支Bose揚聲器，提供完美的音場體驗，此外還有電子式智慧後照鏡，還有全景天窗，可以說整台車的配備滿滿。

第三排具備一鍵收折功能，空間表現相當優異。

車輛配備三排的座椅，在車長超過五米的加持下，車內的空間相當開闊，同時座艙運用大量的真皮包覆，前座則提供了按摩、加熱與通風的功能，第二排座椅則具備獨立空調介面，第三排座椅則有一鍵收折功能，在空間機能表現上相當優秀。

動力所搭載的2.0升VC-Turbo渦輪增壓引擎帳面上輸出268hp與39.6kgm，相較於3.5升雖然馬力降低了27hp，但扭力從原本的37.3kgm提升了一些。

