年度車款9/2025風雲車 同級距唯一國產-HYUNDAI Custin

推薦理由：

2.0升渦輪動力更強 細節改進做出差異化 百萬級距唯一國產MPV

技術規格：

長寬高：4,950mm X 1,850mm X 1,734mm

軸距：3,055mm

動力單元：2.5升直列四缸汽油引擎

最大馬力：236ps/6,000rpm

最大扭力：36.0kgm/1,500~4,000rpm

標配售價：155.9~158.9萬

HYUNDAI總代理南陽實業在今年度發表了全新2.0升渦輪增壓引擎動力的Custin，讓輸出從原本的170匹馬力和25.8公斤米，一舉提升到236匹馬力和36公斤米的扭力。

廣告 廣告

後座提供雙螢幕的加價選配可能。

外觀上運用亮銀鍍鉻水箱護罩、全新造型的18吋鋁圈外加上新增了原廠定調為隕石灰的新車色來與先前所發表的1.5升版本做出差異化，哪怕內裝沒有太多的修正，但包括數位儀表、10.4吋的多媒體螢幕、JBL揚聲器以及雙側電動滑門、第二第三排的空調出風口等，足以讓車上乘客更舒適。

第二排座椅可斜躺，提供更舒適的空間。

雖然開出接近160萬的建議售價，但也由於MPV車型在這個價格完全屬於藍海的狀況，因此Custin確實有相當程度的優勢存在。

更多鏡週刊報導

年度車款8/2025風雲車 省稅一哥-INFINITI QX60

年度車款7/2025風雲車 魂動再現-MAZDA CX-60

年度車款6/2025風雲車 日風四驅車-SUZUKI Vitara