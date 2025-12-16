年度車款9/2025風雲車 同級距唯一國產-HYUNDAI Custin
推薦理由：
2.0升渦輪動力更強
細節改進做出差異化
百萬級距唯一國產MPV
技術規格：
長寬高：4,950mm X 1,850mm X 1,734mm
軸距：3,055mm
動力單元：2.5升直列四缸汽油引擎
最大馬力：236ps/6,000rpm
最大扭力：36.0kgm/1,500~4,000rpm
標配售價：155.9~158.9萬
HYUNDAI總代理南陽實業在今年度發表了全新2.0升渦輪增壓引擎動力的Custin，讓輸出從原本的170匹馬力和25.8公斤米，一舉提升到236匹馬力和36公斤米的扭力。
外觀上運用亮銀鍍鉻水箱護罩、全新造型的18吋鋁圈外加上新增了原廠定調為隕石灰的新車色來與先前所發表的1.5升版本做出差異化，哪怕內裝沒有太多的修正，但包括數位儀表、10.4吋的多媒體螢幕、JBL揚聲器以及雙側電動滑門、第二第三排的空調出風口等，足以讓車上乘客更舒適。
雖然開出接近160萬的建議售價，但也由於MPV車型在這個價格完全屬於藍海的狀況，因此Custin確實有相當程度的優勢存在。
更多鏡週刊報導
年度車款8/2025風雲車 省稅一哥-INFINITI QX60
年度車款7/2025風雲車 魂動再現-MAZDA CX-60
年度車款6/2025風雲車 日風四驅車-SUZUKI Vitara
其他人也在看
日系大軍吹起反攻號角？大改款 Toyota RAV4 明年 1/13 確認發表上市！
在歷經了電動車浪潮的洗禮、以及國產休旅對手配備戰的夾殺之後，Toyota 總代理和泰汽車於今日釋出震撼彈，確認全新第六代大改款 Toyota RAV4 將於明年（2026年）1 月 13 日，選定在高雄展覽館舉辦盛大的上市發表會。這不僅代表著這款連續多年蟬聯台灣進口休旅銷售冠軍的「神車」即將回歸戰場，更宣示了日系品牌在面對電車與歐系對手夾擊下，準備吹起最強力的反攻號角。GOCHOICE購車趣 ・ 18 小時前 ・ 4
新年式 BMW 5 系列 / 5 系列 Touring 299 萬起全新上市！
BMW總代理汎德發表全新年式BMW 5系列Sedan豪華房車以及5系列Touring豪華旅行車，建議售價299萬元起。2GameSome ・ 19 小時前 ・ 發起對話
三菱助攻中華車／睽違9年！三菱助陣中華車上位二哥 2年速推5新車
睽違9年！今（2025）年底，日本三菱汽車即將重返台灣市場，為了替這台國產跨界休旅XFORCE打響第一砲，三菱汽車副社長中村達夫將親自登台力挺。「未來2年，三菱會導入台灣5款新車，加上MG與中華商用車，市占率將挑戰15%。」中華汽車總經理曾鑫城信心滿滿地說。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
2025 日本移動展巡禮｜盤點 Nissan 重點新車：Elgrand、Ariya、Leaf
雖然 Nissan 目前正在進行全球財務重整與成本控管，但還是有新車推出。 甫於日前落幕的 2025 Japan Mobility Show（東京移動展）上，Nissan 並未因經營層面的挑戰而缺席，反而試圖透過這場主場秀，向外界證明「技術的日產」底氣仍在。不同於過往大玩概念車，這次展出的三款重點車型——大改款 Elgrand、小改款 Ariya 以及轉型後的 Leaf，都具備高度的量產成熟度。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前 ・ 1
Jeep®重返台灣背後有什麼意義？ 美國車若零關稅就此暢行無阻？
如果關稅降低、甚至歸零，我們就能順利買到價錢合理的美國車？答案是「沒那麼簡單」。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【怎能不愛車】油電先上、三車型齊發 六代RAV4台灣發表倒數
五代RAV4在台灣市場幾乎清空，接棒主角也正式就位。和泰汽車已確認，第六代TOYOTA RAV4將於明年1月13日在台上市，象徵這款國民休旅正式邁入全新世代。三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前 ・ 發起對話
2025 BMW 220 Gran Coupé M Racing Edition 試駕：帥到爆還這麼有 CP 值？
成為BMW家族中最入門的轎車選項，主打年輕族群的2-Series Gran Coupé早已在今年上半推出第二代大改款，除了延續自家四門轎跑的帥氣與流線，入門即配有完整的M Sport與M Sport進階套件，在視覺與操控層面兼具的同時，搭配其189萬的建議售價...沒想到是更加實惠，更合理有價值！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
愛玩車／豐田Century旗艦轎車 七年首度改款
愛玩車／豐田Century旗艦轎車 七年首度改款EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
PEUGEOT認為方形方向盤是有意義的！全新Polygon 概念車預告下一代 208 超迷你車
法系品牌標緻（Peugeot）天馬行空的設計創意，經常打破設計常規，其來有自，而且作品總是教人驚奇不已，上周我們曾預報標緻將推出一台全新概念車Polygon，今日品牌正式公布Polygon完整的官方照和產品技術資訊，Polygon概念車證明了經標緻經久不衰的法設計國風格，還有出人意表的創新，Polygon裡外採用激進大膽的棱角設計。打開鷗翼式車車門，可以看到 Stellantis集團具代表性的創新設計，方形的方向盤。汽車日報 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
電動車退燒警訊！安永最新報告：半數民眾考慮購買燃油車
全球電動車發展出現轉折點。安永（EY）最新報告指出，受地緣政治與政策不確定性影響，消費者對電動車的購買意願明顯下滑，燃油車反而重新成為首選，美國川普政府擬取消 EV 補助更被視為關鍵變數。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Yamaha Cygnus XR預接單破5千張！勁戰155啟動交車威脅三陽與光陽？
Yamaha勁戰七代話題持續延燒。9月發表的Cygnus XR雖尚未交車，但根據台灣山葉資訊，勁戰155預購量已突破5,000台，而近日官方也表示即將進入交車階段，意味著12月份或許有機會直接壓過同級對手包含SYM Jet SL+ SuperC、Kymco RTS R 165等強敵，預計掀起2025年白牌速克達市場最激烈的戰局。地球黃金線 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
純電Range Rover Evoque將於2027年登場，品牌入門車系迎接技術大變革
第三代Range Rover Evoque的開發方向已經確立，這款英國品牌旗下最小、最受歡迎的豪華跨界休旅，將在2027年底迎來全面電動化的新世代車型，作為JLR品牌大規模產品更新的最後一塊拼圖，全新Evoque不僅將以純電身分率先上市，也將成為Range Rover車系向未來電能世代邁進的重要象徵。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【怎能不愛車】最狂限量復刻 1900萬起、英國車廠重製經典蓮花跑車
如果你沒聽過「Encor」，別擔心，你不是唯一。這個英國全新品牌雖然名字陌生，但創辦團隊可是超豪華陣容，前Pagani、Koenigsegg、Aston Martin、Porsche、Lotus的資深工程主管通通在列，個個都有30年以上實戰經驗。如今，他們用首款作品Encor Series 1，要讓品牌直接空降玩家視線。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
「台鐵小火車」街頭趴趴走！ 電動車改裝.違法恐罰3.6萬
台中市 / 綜合報導 台中街頭最近出現一輛超吸睛的「台鐵小火車」，藍銀色車身，車燈還會發亮，常在台中火車站、南區一帶趴趴走，可愛外型讓不少民眾忍不住多看幾眼。不過，這輛小火車其實是醫療用電動代步車改裝，警方提醒，駕駛拼裝車輛，未經核准開在道路上，可能會面臨最高3萬6千元罰鍰，還要移置保管。火車站廣場上，停著一輛台鐵小火車，藍銀色相間的車身，車燈還會發亮，完美複製台鐵車廂，下一秒整輛車動起來，邊閃燈邊往前開，其實這是一輛電動代步車，最近常常出沒在台中街頭。除了台中火車站，還有南區高工路都有他的蹤影，民眾說：「很可愛，就這樣默默的，一路開開開。」外型實在太可愛，引起民眾關注，他的車主疑似因為很想當司機員，因此改裝車輛。不過，這輛車周邊視線都被車殼遮住，民眾也擔心會有安全疑慮，民眾說：「可能不太妥，如果造成什麼事故的話，要怎麼追責。」雖然可愛，但它改裝上路，還疑似沒有領牌，讓民眾覺得有點危險。中市警三分局健康所副所長陳奕宣說：「駕駛拼裝車輛，未經核准行駛於道路上，將會處以新台幣3600元至3萬6000元以下罰鍰。」雖然沒有民眾報案，不過駕駛拼裝車輛，未經核准開在道路上，可能會面臨3萬6千元罰鍰，還要移置保管。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
保時捷純電Cayenne來了！最高續航達642公里、雙車型售價419萬起
保時捷全球同步推出Cayenne Electric及Cayenne Turbo Electric兩款車型，宣告開啟全新電動化紀元；其具備高達1,156ps（850kW）的最大輸出功率，0-100km/h僅需2.5秒，更擁有400kW的最大充電功率與最高642公里的WLTP續航里程。Cayenne Electric不僅是保時捷有史以來性能最剽悍的量產車型，同時也展現了更勝以往的全方位實用性：於公路馳騁時動態凌厲，越野時從容自信，長途旅行時則舒適無虞。Porsche Cayenne Electric及Cayenne Turbo Electric售價分別為新台幣419萬元起、769萬元起。Zeek玩家誌 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
愛玩車／本田二輪冬季車主服務活動開跑
愛玩車／本田二輪冬季車主服務活動開跑EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台南酒駕害命！高速撞垃圾車 23歲女隨車員枉死
台南市 / 綜合報導 酒駕害人命！今(16)日上午8點，台南安平一輛民間垃圾車停在慶平路上，23歲的隨車人員下車準備清運，沒想到卻被一輛進口車高速衝撞，當場就傷重不治！肇事駕駛雖然受傷，但意識清楚，被救出來的時候，身上散發濃濃酒味，果然酒測值0.95，嚴重超標，被警方依公共危險和過失致死罪移送。 固定時間固定地點準備清運，民間環保公司垃圾車女隨車員，一下車就很警覺地注意後方來車，沒想到才走到車尾轉頭要工作，下一秒卻被白色進口車高速衝撞，目擊者說：「碰一聲很大聲啊，都嚇到，趕快跑出來查看，(和隨車員)平時都有在講話聊天，(肇事駕駛)就茫了啊，整個人都恍惚了，他說他沒有開車啊，很多人圍在那邊，想要衝上去打他的，警察攔著。」垃圾車駕駛感受到劇烈撞擊，立刻下車查看，同事被夾在兩車中間，急得拍打轎車要他趕快往後退才能救人，但肇事駕駛自己也受困在車內，目擊驚悚死亡車禍同事驚魂未定，靠在現場民眾的肩膀上痛哭失聲，因為女隨車員下半身傷勢嚴重，當下已經沒了呼吸心跳，傷重不治，環保公司主管劉先生說：「車速很快，我們有看行車紀錄器，都沒有剎車的痕跡，(女隨車員)非常認真，目前大概是，來大概3個月左右這樣，(跟同事)互動都非常良好。」肇事車輛車頭嚴重扭曲變形，幾乎成了廢鐵，可見撞擊猛烈，今日一早8點垃圾車停在台南安平的慶平路準備清運，23歲的女隨車員正要作業，卻被轎車重重撞擊當場身亡，48歲肇事駕駛腿部骨折，脫困後躺在擔架上意識清楚，警方到場聞到他身上有酒味，酒測值高達0.95嚴重超標。根據了解，親友透露垃圾車駕駛和女隨車員是男女朋友，沒想到一起出門工作，女友竟然魂斷輪下，讓他無法接受，肇事駕駛骨折還需要動手術治療，警方依照公共危險和過失致死罪，報請地檢署相驗，釐清肇事責任原因。※飲酒過量，有害（礙）健康；酒後不開車，安全有保障。 《華視新聞網》提醒您，飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒。 原始連結華視影音 ・ 42 分鐘前 ・ 發起對話
Porsche發表新技術，延長電動車電池壽命，快速充電效率提升16％
Porsche公佈了一項技術的細節，該技術將減少電動車中使用的鋰離子電池的損耗，並延長其使用壽命。這雖然不是革命性的技術，但是在錙銖必較的電動車電池容量戰爭之中，不論是3趴或5趴的回饋，都是重要的！話說鋰離子電池在最初使用的 2 到 12 個月內，不可避免地會損失 1% 到 5% 的容量，這種現像被稱為「初始衰減」。Porsche已考慮到了這種物理效應，因此在製造過程中，新車的鋰電池就具備足夠的容量來彌補這種損失，從而降低其有效健康狀態 (SoH) 的下降。影響電池衰減的主要參數包括電池溫度、電量、使用年限、充電電流。最佳條件是電池溫度低於 30°C，長時間停車時電量低於 90%。保時捷在其電動跑車中採用專利快速充電技術，用以監控和控制這些參數。消弭電池惰性、強化其活性在電池內部，充電時鋰離子會穿過隔膜從陰極移動到陽極，放電時則會發生相反的過程。隨著充電的進行，電阻會增加；隨著放電的進行，電阻會減少。「電池實際上想要放電，你必須強迫它充電」保時捷負責電池單元開發和快速充電的卡洛斯·阿爾貝托·科爾多瓦·蒂內奧如此解釋。他用餐廳來比喻和解釋充電過程：電池的溫度好比餐廳的營業區域，溫度越高，CARLINK鏈車網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【試駕】出「車道置中」我就買！？我們請全新Audi Q5做示範！
幾天前電視台錄影，被問到什麼安全配備最重要？本來直覺想說「車道置中」，但再仔細思考，自己好幾台車沒這系統還不是好愛好愛，到底車道置中重不重要？又有沒有重要到足以改變對一台車的喜好？我拉出了全新Audi Q5，一邊試，一邊聊。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
曳引車超高！ 勾電線扯倒電桿釀1傷 近6百戶一度停電
新北市 / 綜合報導 今(16)日上午，新北三峽一輛曳引車行經白雞路時，因車輛超高，車身先是拉扯到一旁電線，連帶導致電線桿倒塌。掉落的電線，還害一名行經騎士受傷，也造成附近將近600戶停電。 十幾條電線就這樣散落在馬路上，甚至橫跨雙向車道，現場拉起封鎖線，禁止車輛通行，因為前方道路的電線桿傾倒，差點砸到民宅，還害騎士受傷，救護車趕往現場，所幸騎士只有輕傷送醫，而這起意外，也連帶影響附近住家，包含添福里及嘉添里將近600戶停電，嘉添里里長李萬興說：「台電我早上就一大早就打電話給他，沒有，沒有什麼狀況。」添福里里長陳秉源說：「那個(停電)很快就恢復了。」事發在新北市三峽區的白雞路，今日0上午7點多，一輛曳引車行經時，不慎勾到電線，導致電線桿傾倒，而掉落的電線還砸到騎士，肇事原因疑似是因為車輛超高20公分，警方也將依法開罰，新北市三峽分局吉埔派出所所長王周詮說：「該曳引車高度4.2公尺，超過法定4.0公尺，將依道路交通管理處罰條例29條1項1款，處汽車所有人新台幣3000元以上，至18000元以下罰鍰。」車輛小心翼翼迴轉避開，正義街目前雙向禁止通行，對此相關單位也表示，預計在傍晚整修完畢。 原始連結華視影音 ・ 37 分鐘前 ・ 發起對話