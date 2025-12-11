年度防災演練 南迴草埔森永隧道12日封閉4小時

（中央社記者盧太城台東縣11日電）南迴公路草埔森永隧道將進行年度演習和消防演練，12日上午9時至下午1時，隧道和安朔高架橋雙向雙車道封閉。

公路局大武工務段長邱民豐今天告訴中央社記者，12日將辦理台9線433k+897處（南迴公路草埔森永隧道）防救災專案演練，藉以強化救援單位聯合救災緊急應變能力與提升交控中心、自衛消防編組、事故處理小組與聯防單位間救災默契。

他表示，12日上午9時至下午1時草埔森永隧道及隧道前的安朔高架橋雙向雙車道封閉，預計封閉4小時。

邱民豐表示，屆時往屏東與往台東方向的民眾改道至台9戊線，並請配合現場交通管制及指揮。（編輯：謝雅竹）1141211