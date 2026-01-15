年度雨量排行揭曉「台灣雨極」包辦1、3名 基隆汐止都沒進榜

2025全年度雨量累積排行揭曉。（示意圖，鏡報林煒凱）

2025年正式畫下句點，去年台灣下了多少雨？全台最潮濕的地方又在哪？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文公布答案，宜蘭南澳鄉西帽山（測站）以全年7908毫米累積雨量位居第一。值得注意的是，光是雨量排行前三名，宜蘭南澳鄉就占據兩個席次，無愧「台灣雨極」。

根據粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」彙整的2025全年度雨量站累積數據，去年宜蘭南澳鄉西帽山狂灌7908毫米雨量位居第一；屏東春日鄉大漢山以不到100毫米的差距（7835毫米）居次；第三名是同樣來自宜蘭南澳鄉的東澳嶺，全年累積7307毫米雨量。令部分網友感到訝異的是，大家印象中濕答答的基隆或新北汐止，都沒有出現在這份榜單上。

2025全年度雨量站累積排行揭曉。（翻攝自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

粉專表示，雨量累積排行除了顯示東北季風加上颱風共伴效應的威力不容小覷，南部山區在颱風接力襲擊與西南氣流的加持下，灌進的雨量也十分驚人，估計各個水庫都能得到充分補給。

另外，雨量分布圖上能清楚觀察到中央山脈的阻擋效應，東半部與高山地區雨量豐沛（紫、紅色部分），西半部平原地區則相對乾燥（藍、綠色部分），相互對比非常強烈。

