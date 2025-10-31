年度黑馬《光與影：33號遠征隊》Steam限時下殺史低價！2025必玩神作

由 Sandfall Interactive 開發的《光與影：33號遠征隊》在今年 4 月發售後在全球爆紅，從故事劇情到玩法都深受玩家喜愛，更被不少人評為自己的「年度最佳遊戲」，在 Steam 也獲得壓倒性好評的成績，而如果還沒入手的人有福啦！今（31）日遊戲在 Steam 下殺史低價八折，只要 790 元就能入手這款神作。

33號遠征隊絕對是今年必玩遊戲之一（圖源：Sandfall Interactive）

《光與影：33號遠征隊》是一款 RPG 遊戲，獨特的即時機制讓回合戰鬥也不會太枯燥，加上各種裝備與飾品的搭配性讓玩法大增，可以說是本作能夠如此傑出的一大特點。而故事與劇情搭配神級的配樂更不用說，光是開場序章就讓不少人直接落淚，中間反轉再反轉的劇情也讓人不斷想看下去真相到底是什麼，完全是今年的黑馬神作，在一些網路投票已經以遙遙領先的票數拿下大家心中的 Game of The Year（年度最佳遊戲）殊榮。

廣告 廣告

本作原本就已經相當便宜，台灣區 Steam 原價只要 988 元，而今日起再首度下殺到八折，只要 790 元就能入手，時間到 11 月 7 日為止。