年度"百大美女"出爐! Rose奪冠 周子瑜排名第20名

美國知名網站每年年末都會公布的「世界百大美女」榜單出爐，冠軍寶座由韓國女團BLACKPINK的成員Rosé拿下，好萊塢性感女星席德妮史威尼拿亞軍，而榜單常客，來自台灣的周子瑜，今年搶下第20名，舒華也以第71名上榜。

熟悉的APT.儘管已經發行一年多了，聽到還是朗朗上口，也是因為這首歌讓Rosé霸榜發燒話題，美國知名網站TCCandler公布全球百大美女，年度娛樂圈顏值指標，由BLACKPINK的Rosé奪冠，好萊塢性感女星席德妮史威尼拿下亞軍，第三名則是BABYMONSTER的泰籍成員Pharita。

Rosé拿下世界百大美女冠軍寶座。（圖／民視新聞）





榜單常客也拿下過冠軍，來自台灣的美女周子瑜今年拿下第20名，穩坐前段班，更穩坐台灣第一美；女團i-dle的葉舒華則以第71名上榜，台灣女孩在國際上的能見度，再加一，還有以啦啦隊身分累積高人氣的李珠珢，首次入榜，位列第97，顯示榜單不只聚焦演藝圈，也看跨領域的影響力。





榜單常客周子瑜今年拿第20名，穩坐「台灣第一美」。（圖／民視新聞）





在榜單中，看見不少K-pop女團，BLACKPINK更是全員上榜，除了Rosé奪冠，Jisoo排第11，Lisa第22、以及Jennie拿下第46，從影視、時尚、到音樂全面發展，榜單讓世界見識到韓團威力。Aespa的Karina也很爭氣的搶下第8；以及張員瑛，Z世代完美女孩的模板排第26，百大美女前段班中，充分展現K-pop女團，在全球美女榜單，持續扮演主導地位。





