年度10大疫苗新聞「大S逝世掀搶打潮」居冠 流感打氣歷年新高
台灣疫苗推動協會今（17）日公布「2025疫苗十大新聞」，因今年初大S染流感併發重症肺炎猝逝所引發的「流感疫苗搶打潮」登上榜首，兒童疫苗相關議題則占據三個席次，反映全齡防護意識持續提升。
此次公布的十大新聞議題涵蓋腸病毒、流感、HPV、RSV、肺炎鏈球菌及次世代疫苗科技，呼應衛福部「疾病預防前移」的政策方向。疾管署副署長林明誠表示，疫苗一向被視為具高度成本效益的公共衛生工具，有助減少重症與住院，緩和整體醫療支出壓力，今年趨勢也顯示，政府從兒童到高齡的保護政策方向與社會期待相符。
台灣疫苗推動協會理事長、台大兒童醫院小兒部兼任主治醫師李秉穎指出，大S逝世事件讓去年流感疫苗不夠打，今年流感疫苗還要加買，喚醒了民眾對於流感的重視，確實具有正面教育意義。該事件造成全民瘋搶流感疫苗，行政院還因此拍板增購流感疫苗，效應甚至延續到今年秋冬，流感疫苗打氣創下歷年新高。
李秉穎強調，流感屬於下呼吸道感染，除了引發全身痠痛、倦怠、聲音沙啞，也會咳得比較厲害，嚴重時可能引發肺炎、心肌炎，甚至危及生命，並非一般感冒。根據去年統計顯示，20歲以上的流感死亡率已經比兒童更高，顯示年輕人就開始有風險，相關風險不僅限於50歲以上公費流感疫苗族群。
針對流感重症表徵，李秉穎提醒民眾特別注意「喘」的症狀，當已經出現呼吸急促、吸不到空氣等情形，已非單純流感，恐怕已經有肺炎情形，應立即就醫。他也指出，打流感疫苗可以減少冠狀動脈疾病，避免心肌梗塞、中風，國內外研究也顯示，接種流感疫苗後，失智症發生率可降低約36%，推論因為失智症可能與腦部微血管栓塞有關，喊話民眾一定要切記「流感疫苗是顧肺、顧心跟顧腦」。
兒童疫苗議題在今年十大新聞中占三席，包括「兒童疫苗注射給付應合理化」、「鼻噴式流感疫苗限2至18歲施打」與「每年2300名嬰兒染RSV住院、防治刻不容緩」，顯示家長對嬰幼兒與學齡兒童病毒風險的重視逐年攀升。
HPV疫苗政策再度成為焦點之一，「預防HPV不分年齡！9月起國中男生『免費打HPV疫苗』領先日韓國家」名列前五。台灣疫苗推動協會秘書長陳志榮表示，國際研究顯示，男性接種HPV疫苗後，不僅有助阻斷病毒傳播鏈，還可降低頭頸癌等HPV相關癌症風險，能形成不分性別的整合式保護。
成人與高齡相關新聞占三席，包括「呼吸細胞融合病毒RSV全年威脅，疫苗接種保護全家老小健康」、「涵蓋更多血清型的次世代肺炎鏈球菌疫苗陸續上市」。李秉穎表示，民眾常誤會疫苗副作用在高齡者身上更明顯，事實上高齡者免疫功能較弱，局部紅腫、發燒等常見副作用發生率反而較低。台灣正式進入超高齡社會，預防醫學成為國家健康政策重點，其中疫苗扮演關鍵角色。
