【年度10大美味新品】年度10大美味新品凸顯低碳、在地與健康趨勢

2025年食創獎「年度10大美味新品」競逐激烈，展現食品飲料最新趨勢。（段歆惟攝）

撰文＝余麗姿

根據《2025 Kantar凱度全球永續發展指數產業報告》，高達9成台灣消費者期待市場提供更多永續產品。從2025食創獎「年度10大美味新品」得獎名單可見，低碳排放、低碳製程及使用本土在地食材，已成為眾多品牌的基本條件。不僅兼具美味與健康，也更符合土地友善與環境永續的期待。

食創獎自2019年舉辦至今已邁入第七屆。10大美味新品競逐激烈，值得關注的是，繼2021年霧峰區農會以「燒酎細絲麵」獲獎後，本屆「台西鄉農會」以結合雲林甜玉米與廟口烤玉米風味的「炭烤醬香烤玉米」，在眾多食品品牌中脫穎而出，成為七年來第二度獲獎的農會，展現農會品牌在創新與在地原味上的優勢。

符合2025食品飲料行業10大趨勢 首度加入KOL代表團試吃

為展現台灣新品的創意能量，食創獎與全球市場研究公司Innova Market Insights合作，從2024年8月1日至2025年6月30日上市的新品中，遴選出40件符合食創奬精神，包括美味、營養、獨特性、創意與符合Innova「2025食品飲料10大趨勢」的產品。趨勢內容涵蓋原料品質新篇章、精準養生、風味創想、腸道煥活、植本新境界、氣候應變、食養美顏、食承新生、食慰心靈及智造滋味。

廣告 廣告

40件入圍新品最終以「評審團40%、KOL代表團20%、消費者票選40%」的方式計算得分。特別的是，本屆首次加入KOL代表團參與試吃，使得評比更貼近市場喜好，最終選出的10大新品在美味與創新上更具有代表性。

消費者重視成分品質 「原料品質新篇章」成顯學

根據Innova 2025食品飲料行業十大趨勢分析，「原料品質新篇章（Ingredients and Beyond）」，強調消費者將產品及成分品質視為首要考量，包括新鮮度、營養價值、健康益處及原料來源。本屆得奬名單也呼應「原料品質新篇章」趨勢。「里仁X酸女孩：發酵鳳梨辣椒醬」結合天然發酵工藝與在地鳳梨辣椒，打造無添加、低碳製程的健康醬料，並以支持小農，減碳友善。「純在：雪梨酪梨綜合果蔬汁」則強調是台灣市售第一支瓶裝新鮮酪梨果蔬汁，100%原汁無添加。「大武山牧場：棉花糖布朗尼酥條」也是用自家好蛋來生產。

「精準養生（Health–Precision Wellness）」趨勢，指的是消費者追求功能性食品，以實現營養均衡和個人化的健康目標。「Ｏ卡桑：銀耳果醬（奇異果）」即是一例，首創在果醬中加入銀耳，使用銀耳膠質，代替人工膠劑，可以補充攝取膳食纖維、多醣體的營養，達到熱量減少又可減糖。

香菜風味創新、植物基食品、在地記憶情懷 新品展現不同特色

也有不少新品展現「風味創想（Flavors–Wildly Inventive）」趨勢，「Doritos多力多滋：香菜口味玉米片」，以香菜炒熱話題，「得意的一天：極品醬燒滷豬腳」，口感軟Q不油膩，加入花生、鵪鶉蛋配料，並添加黑羽土雞滴萃的滴雞精而成，以及「泰山大吸館：荔枝蜜蘋包心Q凍」，皆有亮眼表現。

「植本新境界（Plant-based–Rethinking Plants）」趨勢，可看出植物基食品應用愈來愈多。「O'natural 歐納丘：杏仁海苔植物肉鬆」，以高品質大豆蛋白、豌豆、與小麥纖維製成植物肉來製成。

「台西鄉農會」：炭烤醬香烤玉米」延續「炭烤醬香」記憶中的美好，符合「食承新生（Food Culture–Tradition Reinvented）」趨勢，消費者可以在產品中找到情感共鳴。「CAMA CAFE」原豆鮮萃咖啡粒，一粒濃縮160顆咖啡豆精華，3秒即刻溶解，瞬間帶來濃郁香氣與經典風味，落實了「食慰心靈」趨勢。

從農會到新創，從傳統點心到功能性食品，這些新品不只是競逐獎項，更代表台灣食品產業邁向下一階段的集體成果，隨著全球飲食趨勢持續演變，期待這股由在地出發的創新力量，能持續引領台灣食品走向更美味、更永續。

審稿編輯：童儀展、林玉婷

【本文出自食力Vol.41季刊《前進的力量vs停滯的規則 飲食產業的成長斷層》】

延伸閱讀

【食品飲料創新】技術突破、在地農產與永續價值鏈 台灣植物基產品 如何打造下一波新浪潮？

【社群行銷創新】搶流量不如搶人心！訴求情感、IP與文化 消費者支付密碼已改寫

【企業永續創新】ESG跨界創新的實踐 從牧場到便利商店 永續如何走進真實生活？