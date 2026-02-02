年後召開公聽會 研擬長者社福政策最精準執行草案

市府副發言人鍾明指出，社福方案尚未定案，農曆年後將召開公聽會，研擬出最能精準照顧長者的執行草案。（記者鄭紫薇攝）

▲市府副發言人鍾明指出，社福方案尚未定案，農曆年後將召開公聽會，研擬出最能精準照顧長者的執行草案。（記者鄭紫薇攝）

針對近日外界關注之社福方案，昨日由市府副發言人鍾明對此案進行說明。鍾明表示，市長謝國樑很重視，在財政穩定的情況之下，未來是可以有更多的空間跟能力去做進一步社服政策的優化。

鍾明提到，謝國樑市長上任以來，在市府團隊的共同努力下，基隆市「減債有成」，也因如此，現在的確具備足夠的預算能力，進一步優化社福政策，讓基隆的長輩得到更好的照顧。

廣告 廣告

近期議長童子瑋也有提出的社福方案。她強調，照顧長者是府會共同目標，市府高度重視並也已初步的進行專業評估，包含長者福利部分（三節慰問金＋重陽禮金），若比照加倍發放且不設領取條件，預估每年總預算需求將高達16億8523萬元。與現狀相比，淨增加支出約為13億2681萬8200元。

另外，警察加給部分經初步試算，則需數千萬元。加總上述方案，每年粗估將增加支出約14億元。

鍾明表示，預算會增加的部分，市長是很尊重，但是也希望可以建立在財政穩定的這個情況之下，再去進行社會福利政策方面的這份研議。她強調此案目前並未定案，市長謝國樑也已責成副市長邱佩琳副於農曆年後廣邀學者專家與市民朋友召開公聽會，研擬出最能精準照顧長者的執行草案。