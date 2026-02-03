年後就業好時機 台南就業中心提供18家逾310個職缺現場面試

▲台南就業中心以往徵才照片供參。

【記者 劉秋菊／台南 報導】為協助民眾在年前找好工作過好年，勞動部雲嘉南分署台南就業中心於本周五(2月6日)下午2時至4時，在仁德區公所三樓禮堂（台南市仁德區中正路3段5號）辦理聯合徵才活動，集結18家廠商共同參與，提供超過310個工作機會，協助民眾掌握最新就業資訊。

▲「勞工就業通計畫」透過相關獎補助措施護勞工、挺雇主。

本次活動參與企業來自不同產業領域，包含製造加工、食品相關、工程技術、交通運輸及服務產業等，邀請東信輕金屬、欣吉利實業、雅居廚櫃（富雅居）、巨業交通、廣吉食品、豐盟麵粉、豐年豐和、斑鳩的窩、亦達光學、大武山牧場、大亞電線電纜、伊頓飛瑞慕品等12家現場與民眾進行面試，其中奇美食品、東帝龍、上森景觀、佳麗惠、普優瑪、統全工程等6家企業現場代收履歷表。為求職朋友提供多樣化的職涯發展方向。

廣告 廣告

在薪資條件方面，部分職務具備良好發展潛力，廠務工程師月薪最高可達6萬元、總務專員最高5萬5千元、總務主管最高4萬5千元，對於具相關經驗或專業背景的求職者具高度吸引力。

開放招募的職務內容涵蓋範圍廣泛，包括行政與管理、工程與技術、品管與研發、倉儲與物流、業務行銷、餐飲製作及門市服務等類別，從主管助理、會計、人資、工程師、CNC操作人員、設備與機電維修、儲備幹部，到市區公車駕駛、包裝與產線作業人員、景觀維護人員等，無論是社會新鮮人、轉職族群或中高齡求職者，皆可依自身條件選擇合適職缺。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，透過聯合徵才形式，求職民眾可在短時間內與多家企業直接接觸，快速掌握職務內容及用人需求，有助提升媒合效率。歡迎有就業需求的民眾及受國際情勢影響的失業勞工攜帶履歷前往參加，為新年度職涯發展預作準備。

而勞動部為協助受國際情勢影響的失業勞工及企業，114年推動「勞工就業通計畫」，雇主若僱用經公立就業服務機構推介之受國際情勢影響的失業勞工(最近一次投保單位是屬於受國際情勢影響製造業之27項行業別)，雇主以全時按月計酬僱用，即可申請僱用獎助每人每月補助6千元、最長6個月。此外，另考量受國際情勢影響的失業勞工，其職能需提升以達職缺要求，雇主則可提出訓練計畫，僱用經公立就服機構推介之參訓勞工，安排職場導師透過先僱後訓的模式，提供勞工所需的職務訓練，即可提出工作崗位訓練費申請，每人每月補助1.2萬元、最長3個月，同一年度內申請額度最高可達180萬元。又因為考慮到勞工的職場適應需求，公立就業服務機構也會搭配職務再設計措施，與雇主共同協助勞工排除工作障礙、提升效能，每人每年最高補助雇主10萬元。希冀透過相關獎補助措施護勞工、挺雇主。

活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://pse.is/4mvchp）。（照片記者劉秋菊翻攝）