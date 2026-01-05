年後必看療癒片《我家的事》 曾敬驊騎金馬還原真實台灣家庭

曾敬驊憑藉《我家的事》榮獲第62屆金馬獎最佳男配角，於片中飾演弟弟「夏仔」，詮釋新世代對身分認同的掙扎與成長。（CATCHPLAY提供）

榮獲第62屆金馬獎「最佳改編劇本」與「最佳男配角」獎的電影《我家的事》（Family Matters），將於2月4日在 CATCHPLAY+ 影音平台全台獨家上架。本片由潘客印執導，主演陣容包括藍葦華、曾敬驊、高伊玲與黃珮琪。

《我家的事》以導演潘客印的故鄉彰化社頭為背景。劇情結構將家庭成員分別命名為姊姊「小春」、弟弟「夏仔」、媽媽「阿秋」與爸爸「阿冬」，以此象徵家庭如同四季的更迭與循環。故事核心聚焦於家族成員在尋找身世真相、面對生活困局以及彼此磨合的過程。

廣告 廣告

導演潘客印透過家中動線、門扇開闔、餐桌對話的停頓與回應等日常細節，呈現家庭生活中壓抑的狀態與情感，該片除獲得金馬獎肯定外，亦受國際影展關注。導演潘客印表示，家是一段需要維繫與理解的關係，希望透過串流平台，讓這部探討家庭關係的作品進入觀眾家中。

《我家的事》演員藍葦華（右）與高伊玲（左）於片中飾演父母，透過日常生活細節呈現台灣家庭的互動真貌。（CATCHPLAY提供）

演員表現方面，藍葦華與高伊玲分別飾演父母角色，詮釋台灣家庭中的親職樣貌；曾敬驊憑藉此片獲得金馬獎最佳男配角，飾演弟弟「夏仔」；黃珮琪則飾演尋求認同的姊姊「小春」。

藍葦華指出，本片呈現了台灣父子間的互動關係；高伊玲則認為這是一部關於成長與和解的作品。黃珮琪表示，劇中角色對認同的渴求普遍存在於各家庭中；曾敬驊則強調家人間陪伴與支持的重要性。

《我家的事》將於2月4日正式在 CATCHPLAY+ 獨家上架。觀眾可透過以下網址收看：https://www.catchplay.com/tw/video/4ad15988-a690-40a6-b6da-e3ee92960ea3

更多鏡週刊報導

韓大勢混聲團KARD睽違8年合體登台 本週開賣歌迷哭喊：終於等到了！

LiSA唱進台北小巨蛋 6月19、20日歌迷準備搶票

AI 算命被打臉 《大濛》衝一億票房 導演：本來擔心剩300萬