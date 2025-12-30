年後求職潮要來了！專家教戰求職策略：善用AI

新的一年即將來臨，國際人力顧問公司指出，一月份是求職的好時機，不過美國最新就業數據顯示，2026年的勞動市場可能放緩。該如何在眾多競爭者中脫穎而出，專家建議可以嘗試一些臨時工作，或參加課程學習新的技能，建立一個自律積極的形象。

新年新希望，對某些人來說，則是想找到更理想的工作，國際人資顧問公司營運總裁菲兒就指出，跨年後通常可以看到市場上的職缺增加，原因就是大部分公司都會在一月實施新的年度預算，這也代表他們有更高的預算招聘人力。

專家指出許多公司1月時實施新的年度預算，會有更高預算招聘人力。示意圖／翻攝自pixabay

但根據美國最新就業數據，2026年的勞動市場可能放緩，報告指出，10月減少了10.5萬份工作、11月增加了6.4萬份工作，而失業率上升至4.6%，創4年來新高。

菲兒也指出工作機會是有的，但競爭更加劇烈，很難找到自己想要的機會。因此她也建議求職者，在撰寫履歷方面，應該多加利用AI幫忙，為每一份職缺量身打造一份新的履歷，節省時間與精力。

除了透過人力網站，專家還建議可以直接聯繫相關公司的人資部，直接投履歷；如果正處於失業中，則可以嘗試一些臨時工作或參加課程學習新的技能，提升個人競爭力，增加求職時被看上的機率。

國際中心／吳嘉恩 編譯 責任編輯／陳俊宇

