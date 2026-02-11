年後與五院長茶敘 賴清德提四「化」呼籲為國家多做事

總統賴清德。（取自中時新聞網直播）

日本首相高市早苗率領自民黨在8日投開票的眾議院選舉大勝，賴清德總統今天表示，高市贏得廣大日本民眾支持，除了強化日本國力，讓日本強大富裕，也展現攜手友盟維護和平決心，台灣也應該這樣作。至於年後茶敘，不會特別提任何法案，但他提出四「化」，希望「見面三分情」，也希望大家能為國家多做事。

賴清德今天上午10時主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會並發表談話，包括副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹，陸軍司令呂坤修、海軍司令蔣正國，以及空軍司令鄭榮豐也都到場，象徵三軍對國防特別預算的共同支持。

廣告 廣告

賴清德回應媒體詢問時表示，為向國際社會展現政府維護區域和平決心，從前總統蔡英文時代，就逐年增加國防預算，行政院去年也提出國防特別預算，以強化國家防衛力道，進一步維護區域和平穩定。

他說，美國日前發布國家安全戰略報告，強調集體防禦、責任分攤，除了美國協助之外，印太國家都要分攤責任，日本、韓國都大幅增加國防預算，台灣國防特別預算是分八年，一年編列才一千五、六百億，這是展見我們防衛國防安全的決心。

賴清德認為，高市所以贏得廣大人民支持，除了她強化日本國力，讓日本強大富裕，也展現攜手友盟維護印太和平決心，「台灣也應該這樣作」，這也是他此次召開記者會的原因，也期盼國人支持國軍，支持國防特別預算，我們也會持續關注台海和平穩定。

他強調，俗話說「自助人助」，如果台灣對自己的國家安全不盡心盡力，如何希望國際社會支持台灣，和對台海和平穩定的支持，他也再次呼籲朝野不分黨派，讓國防特別預算盡速通過。

至於年後邀五院院長，包括立法院長韓國瑜進行茶敘，媒體詢問是否藉此溝通總預算和國防特別預算？賴清德笑稱，春節後邀五院院長茶敘「主要就是茶敘」，他也以上次邀韓國政茶敘，韓多所為難希望能獲各黨授權再談為例，此次不會特別強調任何法案。

但他說，「見面三分情」，過年大家存好心、說好話，也希望能為國家多做事，對於韓國瑜預告將以「化」字訣呼籲賴清德總統化解對立，這基礎上不錯，他也希望茶會能否達到「化誤解為理解、化紛歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛」。

媒體追問民眾黨已自提版本，國民黨也傳出擬提出黨版，是否希望立院能將政院版一起付委審查？賴清德表示，民進黨四千億版本已付委，但國民黨自提版本尚未獲得證實，但他呼籲在野黨也讓政院版付委審查，這是基於兩大原因：

他說，一是符合憲政要求，根據憲法，行政權屬於政府，監督權是立法院，要有政院版本才符合憲政要求；二是國防特別預算非常專業，各項軍售要有國防部具專業的判斷和購買，否則對台灣建軍不利，也期盼政院版如期付委審查，在野可提修正動議，這對國家最好。

本屆有許多地方議會出身的立委，賴清德也強調，地方議會與中央運作不同，地方工作事項的層次，與中央包括立院、政院和考院監院運作完全不同，中央有憲政架構在，要尊重憲政，政策的推動才能順利。

【看原文連結】