年後轉求職看過來 新竹週四徵才釋2340職缺送御守加持

新竹就業中心將於五日辦理新年第一場徵才活動，共釋出二千三百四十多個職缺，助求職民眾年前卡位，年後就業。(圖由新竹就業中心提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

為協助民眾在農曆春節前後把握就業黃金期，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心將於二月五日上午十點到下午三點在新竹市東區區公所三樓大禮堂、舉辦「年前卡位、年後就業」大型現場徵才活動，集結三十一家企業、釋出二千三百四十個工作機會，涵蓋科技、製造、餐旅服務及零售流通等多元產業，讓民眾一次掌握多元機會，由於活動適逢春節前夕，新竹就業中心特別為求職者準備經新竹在地廟宇加持的「求職薪安御守」，象徵薪安與祝福，也預祝所有應試的求職者金榜題名、職涯順遂，邁向光明穩健的未來，開運御守數量有限，贈完為止。

此次徵才活動、從科技業到服務業，紛紛釋出具有競爭力的職缺，其中以感測整合元件開發及製造大廠台亞半導體招募製程工程師、採購管理師、國外業務人員等上百個職缺，而在台門市已超過四百家的大樹藥局開出門市人員及藥師職缺，兩年以上資歷藥師年薪可破百萬，而且另有獎金制度，緯創資通更一口氣釋出高達五百個職缺。

此外，現場還有知名科技大廠京元電子、景碩科技及餐飲集團龍頭饗賓餐旅、王品等多家企業共襄盛舉，提供從研發、製程、設備、環安、品管工程師、業務專員、採購、財會、資深招募管理師、技術員至店主任、儲備幹部、服務訓練員、內外場計時人員、假日工讀等二千三百四十個多元職缺，歡迎民眾依個人專長及生涯規劃，把握與企業人資直接面談機會！

為提升求職媒合成效，現場特別設置「履歷健檢快閃站」，由職涯諮詢師協助快速檢視履歷內容，提供面試應答具體建議，並依照求職者意願即時推介現場廠商面談，強化求職效率；除「履歷健檢快閃站」外，活動也融入賈桃樂學習主題館的「氣場解密」設備，運用生物感測器技術，分析求職者面試氣場與第一印象表現，並可快速生成專屬個人報告，協助求職者強化個人印象，找到最具優勢的面試幸運色及職業。

民眾如想瞭解更多求職求才服務內容，可上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢，或於上班日洽詢新竹就業中心。