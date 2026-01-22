年後轉職潮提前發酵？AI 自媒體成上班族第二收入新解方

（記者張芸瑄／綜合報導）「不一定要換工作，但不能只有一份收入。」隨著年終獎金到位、農曆年將近，年後轉職與斜槓規劃提前成為不少上班族的討論話題。最新調查顯示，這波轉職潮已提前發酵：根據求職平台調查，高達 95% 的上班族有意年後跳槽，其中近 75% 已開始搜尋職缺或進行面試行動，另有多數上班族甚至在年前就修改履歷或投遞履歷，顯示轉職念頭已經從思考轉向具體行動。

圖／農曆年將近，許多上班族轉職及尋找副業的念頭已經轉向具體行動。（飛騰伊果提供）

台灣自媒體培訓機構 飛騰伊果國際文化傳媒有限公司 指出，在這波趨勢中，除了傳統換工作選項，愈來愈多上班族開始思考「不只換公司，而是換收入結構」。結合 AI 技術的自媒體經營模式，正成為市場討論度快速升溫的新選擇。飛騰伊果 CEO 黃喬曦（貓姐） 表示，許多學員並非等到正式離職才學習，而是在仍有正職工作的情況下，先透過 AI 工具與自媒體模式建立可複製的收入管道，降低轉職風險。

飛騰伊果近年在自媒體培訓領域的實務表現，也獲得外界關注，並獲選為「第二十四屆中華民國傑出企業金峰獎」中小企業類獎項，評選重點聚焦於企業經營模式、組織發展與整體營運表現。飛騰伊果表示，此次獲獎反映市場對數位內容培訓與實務導向課程需求的持續增加。

過去談到經營自媒體，往往需要長時間剪輯影片、撰寫文案，甚至學習程式或設計工具，門檻高、試錯成本大，使多數上班族卻步。飛騰伊果共同創辦人 謝冠鴻（羅賓） 指出，隨著內容型 AI 工具的成熟，腳本發想、影片生成、文案產出與帶貨流程都能有效協助完成，降低學習與時間成本，使一般上班族與寶媽也能實際產出短影音與社群內容。

飛騰伊果的學員案例也顯示，AI 自媒體帶來的收入潛力逐步顯現：部分學員在課程結束三個月內，便開始累積粉絲、上線帶貨或接案，月收入甚至不亞於本業；也有全職家庭主婦透過短影音內容轉化為穩定副業，每週僅利用零碎時間產出，即能獲得可觀分潤。這些成果進一步佐證了 AI 自媒體對一般上班族與家庭族群的可行性。

圖／上班族、家庭主婦、退休人士，都能透過ＡＩ自媒體產出短影音內容。（飛騰伊果提供）

他進一步說明，AI 的角色並非取代創作者，而是讓創作流程標準化、效率化，使自媒體經營不再只是少數人的專利，而是可被學習、複製與放大的技能。

在自媒體發展歷程中，早期紅利多集中於「先卡位、拚流量」，只要追上平台成長期，就有機會快速累積粉絲與曝光；然而隨著平台成熟、競爭加劇，單靠流量已難以穩定變現。執行總監郭婉珍 指出，2026 年的關鍵不在於「誰流量最大」，而是「誰能把內容轉為實際收入」，包括分潤帶貨、多平台佈局與長期內容資產經營。

她分析，目前上班族最關心的已不只是追夢，而是「能否在不辭職的情況下，建立可持續的第二收入」。AI 自媒體的價值，正好落在這個交會點上，讓職涯選擇不再是非黑即白，而是多一條緩衝與布局的路。

隨著轉職潮提前發酵、收入焦慮升溫，市場普遍預期，AI 自媒體將在 2026 年持續吸引更多上班族與家庭族群投入，成為職涯轉型與收入結構重整的重要解方之一。

圖／市場預期2026年將有更多族群投入AI自媒體獲得收益。（飛騰伊果提供）

