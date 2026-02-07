年後轉職看這裡！永康中心善化徵才 釋出1500職缺助民眾領先
現場徵才年味十足。（記者張淑娟攝）
記者張淑娟／永康報導
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心七日在善化文康育樂中心，舉辦「一馬當先‧職場領先」現場徵才活動，吸引中高齡、青年及二度就業民眾踴躍參與，現場人潮絡繹不絕，大家歡喜參與徵才，也喜得春聯，更能換新髮型、找好工作，一次搞定，更是一馬當先。
永康就業中心為協助民眾把握年後轉職契機，七日舉辦「一馬當先‧職場領先」現場徵才活動，並邀集三十三家廠商設攤徵才及代收履歷，釋出近一千五百個工作機會，職缺涵蓋工程師、技術員、作業員、行銷與業務人員、大貨車司機、居服員、園長等多元職類。一名年近半百的陳姓民眾表示，過去具備製造業經驗，今透過現場與廠商面對面洽談，清楚了解工作內容與薪資條件，更發現企業對中高齡經驗相當重視，還願意提供彈性工時，讓他重返職場更有信心。
另有一名尚未而立之年的張姓民眾表示，透過此次活動接觸多家企業，並在就業服務人員協助下釐清職涯方向，尤其AI職能速測平台，可以快速了解自己的技能與職缺落差，這對未來進修與求職方向很有幫助。現場除了就業媒合，還融入年節氣氛，書法家吳福山現場揮毫，民眾排隊領取「馬年創意春聯」。不少求職者表示，拿到春聯像是一種心理祝福，讓人充滿動力去面試。」。現場同時安排義剪換髮型，讓求職者換個新髮型心情更好，也覺得面試更有自信。
三十五歲的李姓民眾指出，剪髮後整個人看起來更精神，也像是迎接新工作的開始。另現場還規劃集點兌換「春節馬年開運盆栽」、摸彩、視障按摩、造型氣球DIY及多元市集，讓民眾在輕鬆溫馨且有效率的氛圍中找工作。中心主任李奇玫表示，年後是民眾轉職、重返職場及企業補實人力的重要關鍵期，透過現場徵才，讓求職者能與企業直接面對面洽談，有助於快速了解工作內容、薪資條件與發展方向，也提升媒合成功率，且此次活動特別結合「AI職能速測平台」與「勞工就業通」專區，協助民眾釐清自身能力與職缺須具備的知識和技能，並搭配「邊做邊學」的崗位訓練與就業促進措施，讓民眾不僅找得到工作，更能穩定就業、持續成長。
其他人也在看
馬年新春》年終獎金陸續進帳！調查估平均領3.7萬元 逾兩成勞工自認領不到
年終獎金入帳時點接近，但並非人人都有著落。根據 yes123 求職網「馬年過年計畫與新春消費調查」，上班族預估今年平均年終獎金為3.7萬元，但仍有22.7%勞工自認將領不到年終；若排除零年終者，平均金額約為4.8萬元。
2月事業運開外掛！這「4大星座」升職加薪全到位
生活中心／吳宜庭報導2026年2月，星象力量強勁！水瓶座日食開啟全新事業賽道，土星換座帶來穩健助力，天王星順行則推動創新突破。在這股能量影響下，部分星座將獲高層青睞與資源加持，人脈與專業優勢並行，升職、加薪機會大增，無疑是給廣大上班族一劑強心針。「搜狐網」整理出本月四大職場強運星座，助你把握高光時刻。
7成上班族年關手頭緊！92%會發紅包預算1.2萬 預估年終獎金會領「這數字」
根據 yes123 求職網最新調查，馬年春節九天連假帶動消費熱潮，儘管 91.7% 的勞工計畫發紅包，平均總金額達 12,328 元，微幅高於去年，但受到通膨與凍薪影響，高達 71.6% 的人坦言年前手頭吃緊 。為解決財務缺
這是離Rolls-Royce最近的機會，2026年度學徒計畫啟動
Rolls-Royce有著至高的地位，當然要有足夠財力才能得以擁有，不然只能遠看近距離觸摸，不過現在有機會讓你不用家財萬貫就能好好觀賞並仔細研究，請報名Rolls-Royce學徒計畫。Rolls-Royce學徒計畫於2006年就已啟動，成立至今已屆滿20週年，期間也培育出超過200位專業人才，當中許多學徒現已晉升為高階管理職。2026年度學徒計畫目前已正式啟動，現正開放申請至2026年2月28日。 本次招募涵蓋Level 2至Level 6（等同大學學位）等多個等級，職位涉及車內飾板縫紉、車身塗裝、計量學及銷售規劃等領域。有興趣可至官網提交申請，隨後將進行線上評測與4月面試選拔，錄取者將於8月入職，並在Goodwood總部接受頂尖實務培訓，同時取得國家認可學歷。Rolls-Royce學徒計畫於2006年啟動，成立至今已屆滿20週年，期間也培育出超過200位專業人才，當中許多學徒現已晉升為高階管理職。可至官網提交申請，隨後將進行線上評測與4月面試選拔，錄取者將於8月入職。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
鄰居全看在眼裡！102歲人瑞娶看護 日常「恍神聽不懂」內幕全曝光
台北市驚傳8億人瑞祕婚爭產風暴！102歲王姓人瑞與68歲賴姓看護，在家人不知情下登記結婚。子女控訴賴女趁父親失智「騙婚」侵吞8億身家及已轉移的2億資產，並在醫院上演搶人衝突。鄰居證實王翁精神狀態「時好時壞」，常恍神聽不懂人話，認知能力受損。戶政事務所表示依法受理，無權否決。目前王翁已由子女接回，家屬將訴請婚姻無效並追討資產。這場牽動數億資產的豪門爭奪戰，真相待司法釐清。
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
外媒預測台灣隊先發陣容鬧烏龍！網友滿頭問號：這什麼啦？
體育中心／綜合報導大聯盟今（2/6）直播揭曉各隊經典賽30人名單，美媒《Talkin' Baseball》隨後預測台灣隊先發陣容，排出來的名單卻讓不少網友滿頭問號，留言直呼：「這什麼啦？」
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
于北辰曾批張善政春聯不吉利 粉專今拿賴「七喜春來」打臉
退役少將、桃園市議員于北辰2024年曾批評，桃園市長張善政的春聯「龍來桃喜」因為包含「喜」字不吉利，但今年總統府春聯以「七喜春來」呈現，臉書粉專「政客爽」6日指出，按照于北辰當年的邏輯，用台語唸同樣不吉利，質疑為何這次于北辰卻保持沉默。
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
寒流確定侵台！週末「全台急凍」下探7度 最冷時段曝光
好天氣要沒了！中央氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流等級」。氣象署指出，明晚受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。
50歲運將「愛吃1食物」害慘肝腎！吞下致癌物 醫：粉末比整顆更危險
粉末狀食物若結塊，不建議繼續食用。腎臟科醫師洪永祥分享，一名50歲計程車司機平時身體健康，沒有病毒性肝炎或脂肪肝，某天突然感到疲累，尿液顏色如濃茶，趕緊送醫檢查，不只肝指數飆高，腎功能也出現急性損傷，詢問飲食習慣，發現元兇是他正在食用的結塊花生粉，不知不覺中吃下致癌物黃麴毒素。
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以
煮完開水別直接喝！醫揭「多1動作」微塑膠狂降90% 護心血管、大腦
近年研究陸續指出，飲用水中可能含有微塑膠顆粒。家醫科醫師陳欣湄表示，雖然目前塑膠微粒對人體健康的長期影響尚不明確，但日常仍需多加留意。她建議，飲水前可先將水煮沸，靜置後再過濾，有助於降低水中的塑膠微粒含量；此外，盛裝飲用水時，建議優先選擇玻璃或不鏽鋼容器，避免高溫熱水長時間接觸塑膠材質。
劉德華低調妻近況照瘋傳 朱麗倩穿搭藏貴婦行頭！驚人膚況曝光
好久不見的華嫂朱麗倩最近驚喜現身，罕見的近況照在網路上傳開，立刻點燃大家的八卦魂。這位一直以來都超級低調的天王嫂，多年來幾乎消失在鏡頭前，這次難得露面，讓網友們忍不住開始熱烈討論這位華仔背後的女人。
誰能拿下新竹縣？美麗島民調曝3強對決最新數字 這人領先
2026年新竹縣長選戰逐漸升溫，藍綠陣營人選浮上檯面，國民黨內部提名競爭呈現白熱化態勢。根據《美麗島電子報》昨（6日）公布的最新民調結果，在假設三人同場角逐的情境下，立委徐欣瑩支持度暫居第一，領先民進黨竹北市長鄭朝方與新竹縣副縣長陳見賢，選情版圖引發關注。
陳文茜癌末血管感染手術失敗 醫師崩潰連喊三次太難了
資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，近日坦承自己病情千瘡百孔，因人工血管反覆感染導致手術失敗，連經驗豐富的麻醉科主任都崩潰直呼「太難了」，讓外界相當關注她的健康狀況。