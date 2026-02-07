年後轉職看這裡！永康中心善化徵才 釋出1500職缺助民眾領先

現場徵才年味十足。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／永康報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心七日在善化文康育樂中心，舉辦「一馬當先‧職場領先」現場徵才活動，吸引中高齡、青年及二度就業民眾踴躍參與，現場人潮絡繹不絕，大家歡喜參與徵才，也喜得春聯，更能換新髮型、找好工作，一次搞定，更是一馬當先。

永康就業中心為協助民眾把握年後轉職契機，七日舉辦「一馬當先‧職場領先」現場徵才活動，並邀集三十三家廠商設攤徵才及代收履歷，釋出近一千五百個工作機會，職缺涵蓋工程師、技術員、作業員、行銷與業務人員、大貨車司機、居服員、園長等多元職類。一名年近半百的陳姓民眾表示，過去具備製造業經驗，今透過現場與廠商面對面洽談，清楚了解工作內容與薪資條件，更發現企業對中高齡經驗相當重視，還願意提供彈性工時，讓他重返職場更有信心。

廣告 廣告

現場徵才年味十足。（記者張淑娟攝）

另有一名尚未而立之年的張姓民眾表示，透過此次活動接觸多家企業，並在就業服務人員協助下釐清職涯方向，尤其AI職能速測平台，可以快速了解自己的技能與職缺落差，這對未來進修與求職方向很有幫助。現場除了就業媒合，還融入年節氣氛，書法家吳福山現場揮毫，民眾排隊領取「馬年創意春聯」。不少求職者表示，拿到春聯像是一種心理祝福，讓人充滿動力去面試。」。現場同時安排義剪換髮型，讓求職者換個新髮型心情更好，也覺得面試更有自信。

現場徵才年味十足。（記者張淑娟攝）

三十五歲的李姓民眾指出，剪髮後整個人看起來更精神，也像是迎接新工作的開始。另現場還規劃集點兌換「春節馬年開運盆栽」、摸彩、視障按摩、造型氣球DIY及多元市集，讓民眾在輕鬆溫馨且有效率的氛圍中找工作。中心主任李奇玫表示，年後是民眾轉職、重返職場及企業補實人力的重要關鍵期，透過現場徵才，讓求職者能與企業直接面對面洽談，有助於快速了解工作內容、薪資條件與發展方向，也提升媒合成功率，且此次活動特別結合「AI職能速測平台」與「勞工就業通」專區，協助民眾釐清自身能力與職缺須具備的知識和技能，並搭配「邊做邊學」的崗位訓練與就業促進措施，讓民眾不僅找得到工作，更能穩定就業、持續成長。