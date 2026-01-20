年後離職潮必看！他辭職理由「直球對嗆主管」 2萬人按讚：說出大家心聲

網友透露離職時即便滿腹委屈，為了留點後路，大多會用「生涯規劃」當萬用說法。（示意圖，pexels）

春節過後轉職潮再度湧現，有網友發文感嘆，即便心裡對公司有無數怨言，心裡演練過100萬種版本的真心話，最後卻還是乖乖填上「生涯規劃」這四個字，這番心聲引發大批苦主共鳴，迅速衝破上萬次點擊討論。

離職理由說出心裡話

這名網友在Threads發文表示，雖然自己腦中浮現過100萬種離職理由，但最終遞出去的辭職書原因還是填上萬用的「生涯規劃」帶過。這種想說又不敢說的掙扎，讓許多上班族感同身受，紛紛留言分享各種辭職理由，有人大罵主管情緒化，「無法與撒旦之子共事」，更也人寫討厭主管、身心俱疲，或是乾脆寫下「不想死在這裡」、「多說無益」等超直白理由，而「主管情緒控管不佳，過於主觀批判又雙重標準，專業知能略顯不足」更引來2.5萬人按讚。這些大膽的發言讓不少網友驚嘆，原來有人真的敢把離職單當成抱怨筆記本在寫。

多數網友勸低調

雖然直白很爽，但多數網友仍勸告要低調，「離職原因一律寫生涯規劃，爛公司寫多了又不會改，一灘爛泥沼還是爛」「珍重再見就好，同一個業界再相遇是很容易的事。寧可少一個朋友，不要多一個敵人」「寫了會改你就不會離職了，既然離職，改不改與你無關那也沒必要寫了！讓老闆自己去體會，畢竟能夠創業的人覺察能力都很強」，眾人普遍認為避免撕破臉讓彼此難看，留點情面未來好相見。

離職理由可能成為呈堂證供

但也有過來人提出警告，離職原因最好還是據實以告，免得日後鬧上法庭無憑無據，網友強調法官真的會把離職單上的理由拿出來當證據，幸好當初離職理由留下溝通不良、車禍請假被拒等具體紀錄，後來被公司亂告時，關鍵時刻成為證據自保。

