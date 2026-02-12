年後3成病友「腎功能惡化」！佛跳牆、年糕藏陷阱 這吃法最危險
記者蔣季容／台北報導
農曆春節將至，團圓飯的餐桌上少不了佛跳牆、年糕、滷味與各式零食飲料。然而，熱鬧歡聚過後，腎臟卻可能悄悄「吃不消」。台北慈濟醫院腎臟內科醫師王奕淳表示，每逢年後回診，約有3成腎臟病患者出現腎功能惡化或血壓升高的情形，往往與年節期間飲食過於重口味、作息紊亂密切相關。
王奕淳指出，年節料理豐盛美味，但暗藏許多「隱形地雷」。以常見的佛跳牆為例，集結多種肉類、乾貨與高湯，經長時間燉煮後，鹽分與礦物質濃縮在湯頭中，看似一碗暖胃補品，但若反覆喝湯、拌飯食用，容易攝取過多鈉、磷與鉀。
王奕淳說明，其他年節常見的加工肉品，如香腸、臘肉、滷味，則含有大量鹽分與磷添加物，也容易在不知不覺中造成身體負擔。上述飲食不僅對腎臟病友影響明顯，一般民眾、三高族群，甚至是孩童，即便短時間內攝取過量，也可能增加腎臟與心血管的壓力。
王奕淳提及，腎臟負責調節體內水分與電解質平衡，當攝取過多鹽分時，身體會滯留水分，導致血壓上升，長期下來容易損傷腎臟微血管，形成「高血壓傷腎、腎病又加重高血壓」的惡性循環。因此，年節期間特別需要留意鹽分攝取，避免讓腎臟在假期中過度加班。
針對糖尿病與腎臟病友，更應謹慎注意年節的飲食內容。王奕淳表示，過量攝取精製糖，容易使糖尿病患者血糖上升，進而增加腎功能惡化的風險；因此年糕、米糕等高升糖食物，或含糖飲料、零食，都是糖尿病患者應避免的過年飲食。
針對腎臟病友，王奕淳建議可透過簡單的習慣調整，降低飲食負擔，蔬菜可先以清水汆燙後再拌炒或涼拌，有助於降低鉀與磷含量；烹調時減少醬料與湯汁，避免「湯泡飯」、「拌飯吃」的習慣。若想在過年期間解解嘴饞，可選擇茶葉蛋、堅果或蘇打餅乾取代高糖零食，並留意份量，避免一次攝取過多。
王奕淳提醒，年節飲食重點不在於完全忌口，而是掌握原則、適量享用。聚餐後可適度補充水分，幫助身體代謝，並維持規律運動與良好作息，避免熬夜。
更多三立新聞網報導
高金素梅複訊「突癱軟送醫」！傳今已出院 台大回應了
2026過年何時貼春聯？除夕「這6小時」最旺 舊春聯要撕破
喝這碗湯「隔天痛到掛急診」 醫示警3類飲食：像喝濃縮尿酸
20多歲女臉上長痘痘！拖2個月沒消「竟是紅斑性狼瘡」
其他人也在看
高雄果嶺公園、澄清湖公園換裝 巨型裝置藝術登場
（中央社記者林巧璉高雄12日電）高雄澄清湖、果嶺自然公園換新裝；市長陳其邁表示，市府邀請台英藝術家共同創作，推出「章魚來襲」等公共藝術作品，打造兼具生物多樣性與藝術氣息的場域，邀請民眾走春體驗。
高溫也殺不死！廚房「3大隱形毒物」傷肝腎 醫示警：粉末結塊快丟
囤積已久的舊物，恐是加重身體負擔的隱形推手。功能醫學醫師歐瀚文提到，年節打掃廚房時，應注意「黴菌毒素、重金屬」兩大類環境因子，並分享家中3大隱形毒物，包括粉狀與乾貨類、油脂與堅果類、鍋具與容器類，以粉狀食品為例，容易滋生黴菌毒素，即使經高溫烹煮仍無法破壞，吃下肚恐傷肝、腎。
櫻桃能補血？營養師揭密：搞錯了 「6大好處曝」護心又抗癌
櫻桃口味酸甜又多汁，營養價值也很豐富。營養師高敏敏提到，櫻桃富含碳水化合物、膳食纖維、維生素C、維生素A及植化素等，不只養顏美容，還有助於提升睡眠品質、抗癌抗炎及調節血壓等，不過櫻桃的果糖含量比較高，即便營養豐富，仍要適量食用。
過年大魚大肉「小心腎臟亮紅燈」！醫點名危險年菜：腎功能惡化風險飆升
農曆春節將至，團圓飯的餐桌上少不了佛跳牆、年糕、滷味與各式零食飲料。然而，熱鬧歡聚過後，腎臟可能早已「吃不消」。台北慈濟醫院腎臟內科醫師王奕淳表示，每逢年後回診，約有3成腎臟病患者出現腎功能惡化或血壓升高的情形，往往與年節期間飲食過於重口味、作息紊亂密切相關。王奕淳提醒，年菜不是不能吃，而是要懂得怎麼選、怎麼吃，才能開心過年，同時守護腎臟健康。年節料理豐盛美......
晨起喝一匙油養生？苦茶油抑制幽門螺桿菌、橄欖油助排便
劉博仁營養功能醫學專家近日在門診遇到兩位患者分享養生經驗，一位習慣每天早上喝一匙苦茶油，另一位則是冷壓初榨橄欖油的擁護者。劉博仁表示，這兩款油品在功能醫學觀點中，對修復消化道黏膜與抗發炎都有幫助。
除夕夜別亂聊！「3大禁忌話題」恐衰整年 換氣開運秘招出爐
農曆新年即將到來，命理專家柯柏成特別提醒，丙午年火氣較盛，除夕夜有「三大禁忌話題」應避免觸碰，否則容易引發爭執並記仇一整年。他同時分享年夜飯後的開運小撇步，透過燒橘皮的方式進行「換氣」，象徵去舊迎新，為新的一年帶來好運。
裕隆城強攻59億營收！3大亮點成吸客王牌 加碼新春優惠一次看
面對台灣百貨林立戰況，裕隆集團旗下新北最大複合式商場「YES!LIFE裕隆城」跳脫傳統百貨思維，以3萬3千坪大空間與豐富餐飲、多元親子體驗設施為核心，結合亞洲最大規模的誠品生活與分區規畫的威秀影城，重新定義台北南區消費者的一日生活圈，不僅吸引新店客群穩定回流，文山、景美、木柵等周邊社區親子客同樣熱愛到訪，海內外觀光客2025年一舉上揚10％以上，業者透過深化會員經營以及舉辦文創活動強調互動參與感，同時迎接春節放送多元福利，在商場全面競逐下，以差異化亮點成功殺出一條血路。
越南股市休整中！法人關注外資鬆綁 有助升級富時新興市場
越南股市元月下旬開始轉弱修正，不過，法人關注越南資本市場對外開放再迎關鍵進展，越南政府近日宣布，未來外國投資人可直接透過獲授權的國際券商進行交易，無須再經由當地證券公司另行開立帳戶。此一制度鬆綁大幅提升市場可近性，也為富時羅素將越南市場升級至「新興市場」鋪路。
李帝勳出道20周年辦巡迴見面會 「3月見台粉」：帶著笑容來
李帝勳出道20周年辦巡迴見面會 「3月見台粉」：帶著笑容來
韓愁生育率 官員喊「引進外國女性」遭撻伐 台網友嘆關鍵
韓國南部珍島郡一地方官員近日因建議從越南或斯里蘭卡「引進年輕女性」以提高生育率，遭到撻伐，最終遭執政黨共同民主黨開除。台灣同樣面臨新生兒不斷創新低的人口紅利危機，有專家指出是20至49歲的婚齡人口有大量還沒結婚，網友則直言薪資是主要原因。
打破謠言！ 研究證實孕期接種mRNA疫苗與兒童自閉症無關
在2026年美國母胎醫學會（SMFM）懷孕會議上發表的1項新研究表明，在懷孕前或懷孕期間接種mRNA新冠疫苗，與兒童自閉症或其他神經發育障礙無關。此研究進一步證實了懷孕期間接種新冠疫苗的安全性。根據科學網站《SciTechDaily》報導，在美國建議接種2種新冠疫苗，分別是mRNA疫苗和蛋白質次單位
遭野生鼬獾抓咬要當心！人染狂犬病致死率近100％ 記好4口訣保命
【健康醫療網／記者林則澄報導】春節連續假期將近，衛生福利部疾病管制署與農業部動植物防疫檢疫署共同提醒，民眾走春、賞花、郊遊等戶外活動時，切勿接觸、逗弄或捕捉鼬獾等野生動物，以降低狂犬病感染風險。疾管署副署長林明誠指出，狂犬病一旦發病致死率近100%，若不慎遭動物抓咬傷，應先以肥皂與大量清水沖洗傷口至少15分鐘、消毒後盡速就醫，並由醫師評估是否需接種免疫球蛋白與人用狂犬病疫苗。 狂犬病致死率近100% 疾管署：被抓咬別拖延 疾管署說明，狂犬病毒會透過已感染動物的唾液，經抓、咬造成的傷口進入人體，若未及時採取醫療措施，一旦發病致死率近100%，但若在暴露後立即就醫並完成暴露後預防接種，可有效降低發病風險。林明誠副署長也提到，國內自2002年至今累計3例人類狂犬病確定病例，分別發生在2002年、2012年、2013年，其中2例在中國大陸感染、1例在菲律賓感染，皆為境外移入且均不幸死亡，因感染地點隨時可能變動，國人出國到有狂犬病風險地區仍需提高警覺，若遭動物咬傷或抓傷都要慎重處理。 2023年至今年1月監測2597件 陽性137件幾乎都是鼬獾 農業部防檢署科長許家寧表示，防檢署長期監測國內動物
台中爆非洲豬瘟4官員被彈劾 盧秀燕只回這2字
台中市長盧秀燕今晚展開春安工作慰問，先後到大甲分局義里所、豐原與大雅分局慰勞員警。媒體詢問，台中市去年爆發非洲豬瘟，監察院今天彈劾4名市府官員，她僅回答，「謝謝。」監察院彈劾台中市政府前農業局長張敬昌、前環保局長陳宏益、前動保處長林儒良、動保處組長周百俊等4人，處置非洲豬瘟災害重大違失，也移送懲戒法
首例非洲豬瘟代價21億！無視死豬超標、延誤採檢 監院彈劾台中4官員
去年國內爆出首例非洲豬瘟疫情，監…
養生男「不碰澱粉」狂吃肉增肌！健檢驚「腎功能剩一半」 醫揪2傷腎關鍵
腎絲球一旦受損便無法再生。腎臟科醫師陳俊宇指出，一名熱愛健身的45歲男子自認飲食養生，從不食用來路不明的食物，未料健檢卻發現腎絲球過濾率僅剩50分，遠低於同齡標準。進一步了解得知，他患有遺傳性高血壓，且平時幾乎不吃蔬果與澱粉，長期大量攝取肉類，在營養失衡情況下增加腎臟負擔，導致腎功能提早下滑。
詐騙集團「手法拙劣」！高嘉瑜照片再遭盜用曝：曾被編47歲離異徵婚
即時中心／温芸萱、許雯絜報導前民進黨立委高嘉瑜近日再遭詐騙集團盜用照片，高嘉瑜今日受訪表示，這已非首次被盜用，過去甚至被編成「47歲離異女子徵求再婚對象」。高嘉瑜笑稱，全台灣的人都知道她是「靈魂歌姬」，很少人認不出她。她認為詐騙集團非台灣人，手法拙劣、次次用同一張照片。高嘉瑜酸言，希望對方「加油、多用點心」，相信台灣人眼睛雪亮，不會受騙上當。高嘉瑜近日又被詐騙集團盜用生活照片，該集團在社群平台發文，盜用高嘉瑜的照片，聲稱是一名護理師向網友尋找汽車。高嘉瑜隨即在社群發文澄清。今日高嘉瑜受訪時表示，這已經不是第一次被盜用，之前還被編排成「47歲離異女子徵求再婚對象」。她開玩笑說，相信全台的人都知道「我是靈魂歌姬」，很少人看到照片還認不出她的身分。高嘉瑜認為，這個詐騙集團應該不是在台灣，發文的人也不是台灣人。她酸言，「這麼拙劣的詐騙手法，一點都不用心，還次次都用同一張」。她臉書上有很多照片，為什麼每次都只用同一張？這也顯示這個詐騙集團就是同一批人，每次只是把文字換一下而已。最後，高嘉瑜表示，這種手法已經被揭穿很多次，真是屢教不改。她嘲諷「希望詐騙集團能加油、多用點心」，同時也表示，相信台灣人的眼睛很雪亮，不會受騙上當。原文出處：快新聞／詐騙集團「手法拙劣」！高嘉瑜照片再遭盜用曝：曾被編47歲離異徵婚 更多民視新聞報導高嘉瑜捲土重來！喊「港湖全壘打」拚第四席台美關稅談判交出成績單 民進黨最新民調：滿意度高達61%李四川請辭戰新北！蔣萬安留言喊「過年練歌」 歌單全曝光
《單身即地獄5》崔美娜秀驚爆曾胖到72kg！親口認了：2個月狠甩15kg
南韓戀愛實境節目《單身即地獄5》開播後話題不斷，其中因感情態度引發討論、被部分網友封為「海后」的崔美娜秀，近日再度成為焦點。不過這次掀起熱議的並非她在節目中與男嘉賓的互動，而是一段過往受訪內容被重新翻出——她曾自爆，在參選韓國小姐前體重一度胖到72公斤，與如今螢幕前的纖細形象形成鮮明對比，引發不少網友關注。陳宣如
猛健樂停藥會復胖嗎？臨床研究揭真相與3大關鍵對策
作者/林招煌猛健樂停藥後會復胖嗎？臨床研究顯示體重可能回升，但不會全數反彈。本文解析復胖原因、關鍵影響因素，以及醫師建議的3大策略，幫助減重效果更長久維持。近年主打 GLP-1／GIP 雙重機轉的減重藥物「猛健樂」迅速爆紅，讓不少人首次感受到「不用挨餓也能瘦」的可能性。但比起體重下降得多快，更多人真正關心的是——一旦停藥，會不會復胖？減重成果究竟能不能長久維持？以下將以最簡明、最精準的方式，帶你一次看懂關鍵重點。一、猛健樂停藥後確實會有體重回升，但「回升幅度」與三個因素高度相關多項臨床試驗顯示，使用猛健樂後即便成功減重，一旦停藥，體重會有不同程度的回升。在 SURMOUNT-4 研究中，受試者以 tirzepatide 治療 36 週後平均減重約 21％；之後一半持續治療，一半改為停藥。結果顯示：持續使用者：體重再下降約 5％停藥者：在 52 週內回升約 14％也就是說，停藥組雖然部分復胖，但仍比完全未治療前「更輕」。這代表：停藥會回升，但不會全部回到原點回升速度受生活習慣、基礎體重以及原本的代謝狀況影響不代表療效「消失」，而是回到沒有藥物調節時的自然軌跡 二、為什麼會復胖？原因不是意
男太胖被分手 3個月瘦成大帥哥血糖血脂變正常，怎麼瘦全公開
106公斤男「被分手」，前女友嫌他太胖堅決分手，失戀的打擊讓他下定決心改變，開始密集健身，並且戒吃2種食物：鹽和油，3個月後他不只狂瘦，而且血脂和血壓快速下降回復正常，體脂率降到12％，身材精實又帥氣
食品過期別急著丟 專家曝5類食物：其實還能吃
浪費食物是近年來的嚴重問題，而消費者對食品日期標示常有誤解，超過「最佳賞味期」不代表食物不能吃，只是風味可能差一些。醫師達斯古普塔提醒，易腐敗的食物如肉類、乳製品和蛋類，過了標示日期最好不要食用，以免潛藏看不見的有害細菌；但像罐頭食品、乾燥米麵、冷凍食品、發酵食品及包裝零食，只要保存妥當、包裝完整且無異味，即使過了包裝標示的賞味期，通常仍可安全食用。