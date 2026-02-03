年復一年不休息 環保感恩之旅啟動

環保志工，長期用雙手護持著大地，也是讓大愛電視，能製播美善新聞、節目的重要推手，為了感謝志工們一年來，不求回報的付出，慈濟人文志業主責長蕭毅君與大愛電視團隊，進行環保感恩之旅，今天，來到第二站台北，前往中正萬華環保站與新莊福營環保站，親口向環保志工道感恩。

千言萬語，都化作一句感謝，慈濟人文志業的環保感恩之旅，來到第二站，台北。

大愛電視新聞內容報導中心採訪部首席 林國新：「新聞報導到你們的時候，我都覺得你們很厲害，身體也都很健康，真的是越做越歡喜，越做越健康。」

慈濟志工 李仁復：「環保跟人文，是結合在一起，所以我們大家都稱環保菩薩，是大愛電視的主人、老闆。」

中正萬華環保站，歷經波折，才有了自己的家，位處交通便利的華翠橋下，上百坪空間，周邊環南市場、果菜市場、大理服飾街圍繞，也讓回收量能相當大，日以繼夜，靠著志工雙手，把髒亂角落，翻轉清淨面貌。

大愛真健康主持人 盧柏任：「從小動作開始，所以先來個一馬當先，來雙手舉起來，一馬當先。」

感恩之旅第二個站點，則來到新北、新莊的福營環保站。

慈濟人文志業中心募心募愛室副總監 歐宏瑜：「人家都叫我歐師兄，去大愛電視找歐師兄，就帶你們到四處走走看看，吃好吃的東西，這樣好不好 (好)。」

慈濟志工 蔡登旗：「大愛電視來造訪大家，今天很高興。」

志工專注做環保的神情，是最美風景，這裡過去是娛樂場所，直到有了環保站，20年光陰，每天湧入超過40位志工，讓小小空間，不斷積福、造福。

慈濟志工 蔡登旗：「20年了，以前是釣蝦場是在殺生的，那前面有一個佛堂，很高興說慈濟來這邊。」

「好高興喔 (感恩 感恩)，幫您擦眼淚。」

慈濟人文志業主責長 蕭毅君：「環保志工對大愛電視而言，真的不只是名義上的老闆，他們這樣子，天天這樣子做，一方面清淨大地，二方面也讓我們可以做出，更好的內容，讓全世界了解。」

美善身影、透過鏡頭呈現，也讓所有人見證，一雙手的力量，可以多麼的強大。

