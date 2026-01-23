年成長暴衝85％ 台灣進口福祉車銷量冠軍揭曉

記者鍾釗榛／綜合報導

台灣福斯商旅台灣福祉車市佔第一。（圖／Volkswagen提供）

當台灣正式跨入「超高齡社會」，無障礙移動早已不只是少數人的需求。根據衛福部最新統計，全台身心障礙人口已突破124萬人，等於每20人就有1位行動不便者。面對這樣的社會結構轉變，如何讓每一段旅程都更安心，成為所有人共同的課題。

市場用銷量給答案

在福祉車市場，台灣福斯商旅交出一張漂亮成績單。2025年以249台的銷量穩坐進口福祉車市佔第一，其中Caddy Maxi福祉車更是最大功臣，全年賣出178台，年成長超過85%，刷新歷史新高。去年底推出的Caddy Maxi EasyLife福祉車，以更親民的入手門檻，成功吸引更多家庭與機構加入無障礙行列。

台灣福斯商旅2025年以249台的銷量穩坐進口福祉車市佔第一。（圖／Volkswagen提供）

德系工藝加原廠改裝

Caddy Maxi長年深受長照單位與身障家庭青睞，關鍵不只在空間大，而是每一輛福祉車都由原廠認證改裝商打造，從輪椅斜坡板到固定裝置，全數符合福斯商旅全球標準，再加上IQ.Drive智能駕駛輔助系統，讓照顧者與乘客都更安心，也難怪成為市場指標。

年前入主有感回饋

迎接農曆年前，台灣福斯商旅同步祭出Caddy車系回饋方案。德制七人座Caddy Maxi建議售價自新台幣143.8萬元起，搭配汰舊換新與貨物稅減免，再加碼現金折扣，最高可省15萬元；而商用取向的Caddy Cargo建議售價89.8 萬元起，限量主管車最高折抵達10萬元，讓拚事業的頭家更無後顧之憂。

德制七人座Caddy Maxi建議售價自新台幣143.8萬元起。（圖／Volkswagen提供）

從家庭接送、長照服務到行動創業，福斯商旅希望讓移動成為一件更公平的事。無論是Caddy Maxi還是Caddy Cargo，都是陪伴台灣人生活與事業前行的重要夥伴。

