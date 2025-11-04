一年損失260億！新加坡決心「狠狠打詐」，新法讓詐騙犯面臨最多24下打屁股鞭刑

身為東南亞指標性金融中心的新加坡，近年面臨金融詐欺與各式詐騙案氾濫，導致該國民眾損失慘重，加上最近爆出的柬埔寨太子集團高層陳志，也被發現在這個城市國家有不少布局，讓獅城當局下定決心整治，並祭出「最令人聞風喪膽」的刑罰：鞭刑，作為打擊詐騙案主要工具。

彭博報導指出，新的法律修正案在前幾個星期已提出透露風聲，相關修正也在4日的國會完成三讀通過，未來詐騙相關罪犯將面對鞭刑的刑罰。新加坡國會經歷激烈的議員辯論，最終通過《刑事法（雜項修正）法案》，未來詐騙主謀、詐騙集團成員或負責招募者，一旦定罪將面臨強制鞭刑，鞭撻次數6下起跳、最高可達24下；至於協助詐騙犯的人頭（Scam mules），一旦定罪也將面臨最高12下的裁量性鞭刑，法官可依據其犯罪嚴重性決定是否需要打屁股。

根據新加坡警方的數據，自2020年以來，星國境內詐騙受害者合計損失約38億新元（約新台幣899億），其中光是去年（2024）損失金額還打破紀錄達到11億新元（約新台幣260億）。相關犯罪問題過於氾濫，讓當局感到震驚且頭痛。而2025上半年，累積詐騙案件數已達到近2萬起，總損失高達4.56億新元（約新台幣107.9億）。

內政部高級政務部長沈穎（Sim Ann）在會議上表示，如今詐騙案、是當前新加坡最常見的犯罪類型，遠遠超過其他犯罪，「它們佔所有犯罪的60%。」

過往總以嚴刑峻罰著稱的新加坡，鞭刑是該國「最知名」的刑罰，根據現有法規設定，有多種違法行為的罪犯，是一定會面臨打屁股處罰，例如當年差點惹怒美國白宮的塗鴉破壞、嚴重性犯罪和搶劫等，如今修法也要對詐騙案實施鞭刑，不難看出獅城打擊犯罪的力度與決心。

但新加坡政府在新法暗通過後，也再次對外強調，「引入嚴厲刑罰並不是政府應對詐騙的唯一手段，政府將面對整個社會應對詐騙犯罪。」

事實上，在此之前星國國會剛剛通過一份新法，允許警方控制、他們懷疑是「詐騙目標」的個人銀行帳戶，並限制其可以進行的交易。

而身為東南亞金融中心的新加坡，打從2022年以來，警方、中央銀行也經常與主要銀行合作，鎖定潛在的詐欺交易、追蹤資金流向，並凍結涉嫌被用於犯罪活動的銀行帳戶，藉此避免更多人受害。

