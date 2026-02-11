年收千萬也辦不了信用卡？日本漫畫家曝殘酷現實：學生時代沒先申請就完了

漫畫家沒辦法用信用卡？日本社群近日一則「給漫畫家的辦卡忠告」引起熱議，漫畫家「大和なでしこ」表示，想走漫畫家這條路的人，最好趁還是學生時先辦好信用卡，理由很現實，因為一旦成為專職創作者或自由業，就算收入不差，制度上仍常被視為「信用不穩定」，申辦金融服務反而更容易卡關。

漫畫家被判定很難申請信用卡（圖源：大和なでしこ / Getty Image）

他在貼文中說明，哪怕年收入超過 1,000 萬日圓，只要在申請資料上填「自營業」、「漫畫家」等身分，審核就可能直接被拒，甚至連廣告主打「主婦、打工族也能辦」的入門卡也未必能過件。相較之下，收入較低但名義上隸屬大型企業的非正職員工，反而更容易取得核卡。

廣告 廣告

因此他建議，有意當全職漫畫家或創作者的人，學生時期先申辦一到兩張信用卡，即使平常不用，也能先把信用紀錄累積起來，日後申請其他金融服務時比較不會「從零開始」。他也提醒可以分散配置，挑不同發卡公司、不同系統的卡別，避免未來只剩單一路徑可選。

這篇內容也引起不少網友回應，有人說自己長年奉行「不需要信用卡」的生活，直到 30 多歲後期真的要辦卡時，卻因為信用卡公司掌握的個人信用資料少到「太誇張」，直接被審核刷掉，感嘆「能辦的時候先辦一張、平常妥善保管」反而是保險做法。

另有網友指出，金融業對自營業者的審核本來就偏嚴格，某種程度是用既有結果去推測風險，但現實上不少自營業者會透過列支經費把「名目收入」壓低，資產與現金流未必比上班族差，審核邏輯往往跟真實財務狀況存在落差，也因此有人直言「最強身分其實是大學生」，因為在某些制度設計下更容易先取得核卡門票。