年收千萬董事被戴綠帽！貴婦戀上潛水教練 「2豪宅」偷情：臥室有婚紗

傻眼！台中一名年薪千萬的企業董事指控妻子跟年輕16歲的潛水教練有染，還趁他在外出差時，在兩棟豪宅內發生性行為，妻子更出欺騙董事說因為他長年不在家，不願與其發生性關係，害得董事抑鬱抱病，董事一狀告上法院，向小王求償500萬元，法官勘驗證據後判教練須賠償150萬元，可上訴。

判決書指出，台中一名年收千萬的企業董事阿超（化名）跟小容（化名）在2012年結婚，小容跟前夫生的2個小孩也由阿超扶養，小容則完全依靠阿超的收入過活，因為小孩要上潛水課，小容因此結識潛水教練小王（化名），兩人在2024年7、8月時一起打麻將熟識，隨即發展出超乎友誼的關係。

身為董事的阿超長期飛往中國、美國出差不在家，去年阿超發現小容不願意與他行房，小容聲稱原因是阿超長年不在家陪伴，導致小容心理出狀況，才拒絕行房。阿超信以為真陷入深深的自責中，更因此罹患憂鬱症求助身心科。

沒想到阿超後來竟發現小容跟小王有婚外情，還多次在家中的「寶輝秋谷」、「喬立月河」等豪宅發生性關係，讓阿超感到身心痛苦，每天要服用安眠藥才能入睡。因此一狀告上法院，向小王求償500萬元。

庭審期間，小容向法官透露「寶輝秋谷」、「喬立月河」等豪宅中都有很多家庭照片，主臥還有一張很大幅的婚紗照，且從來沒有隱瞞已婚事實，她也透露想離婚的念頭，小王則回說，「妳本來跟我就不同世界」、「妳就該好好繼續當金絲雀」等語，認為小王應已知悉小容已婚。法官勘驗證據、審酌經濟條件後，判小王須賠償150萬元，可上訴。



